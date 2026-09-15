O vereador João Victor (PL) anunciou a destinação de R$ 2 milhões para a compra de medicamentos, insumos e equipamentos do novo Hospital Público Veterinário de Jundiaí, que está em obras no Parque Centenário. Segundo ele, o recurso foi articulado por ele em Brasília, com apoio do deputado Bruno Ganem, e será destinado à Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde. O valor deverá estar disponível nos cofres municipais a partir de 26 de outubro. A previsão informada, de acordo com o vereador pela Secretaria de Meio Ambiente é entregar o equipamento em 14 de dezembro, aniversário da cidade. O hospital terá estrutura para atendimento, cirurgias e outros procedimentos, beneficiando animais de famílias de baixa renda e protetores independentes. A obra foi iniciada na administração anterior e será concluída no atual governo.



Excesso de dobradas

Nos bastidores da política, um assunto tem chamado a atenção: a quantidade de dobradas que se espalham pela cidade. O cenário começa a ficar curioso — e até confuso — diante da multiplicidade de alianças. O mesmo rosto aparece lado a lado com diferentes parceiros em materiais de campanha espalhados pelas avenidas de Jundiaí. A estratégia parece ser oferecer opções para todos os gostos: quem simpatiza com um, mas não necessariamente com outro, encontra uma combinação diferente logo adiante. Seria uma nova forma de fazer política, ampliando as possibilidades de apoio, ou as eleições de 2026 estão deixando para trás a velha lógica de que dobrada boa é aquela feita com um único parceiro?