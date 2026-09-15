O vereador João Victor (PL) anunciou a destinação de R$ 2 milhões para a compra de medicamentos, insumos e equipamentos do novo Hospital Público Veterinário de Jundiaí, que está em obras no Parque Centenário. Segundo ele, o recurso foi articulado por ele em Brasília, com apoio do deputado Bruno Ganem, e será destinado à Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde. O valor deverá estar disponível nos cofres municipais a partir de 26 de outubro. A previsão informada, de acordo com o vereador pela Secretaria de Meio Ambiente é entregar o equipamento em 14 de dezembro, aniversário da cidade. O hospital terá estrutura para atendimento, cirurgias e outros procedimentos, beneficiando animais de famílias de baixa renda e protetores independentes. A obra foi iniciada na administração anterior e será concluída no atual governo.
Excesso de dobradas
Nos bastidores da política, um assunto tem chamado a atenção: a quantidade de dobradas que se espalham pela cidade. O cenário começa a ficar curioso — e até confuso — diante da multiplicidade de alianças. O mesmo rosto aparece lado a lado com diferentes parceiros em materiais de campanha espalhados pelas avenidas de Jundiaí. A estratégia parece ser oferecer opções para todos os gostos: quem simpatiza com um, mas não necessariamente com outro, encontra uma combinação diferente logo adiante. Seria uma nova forma de fazer política, ampliando as possibilidades de apoio, ou as eleições de 2026 estão deixando para trás a velha lógica de que dobrada boa é aquela feita com um único parceiro?
Transporte intermunicipal
O presidente da Câmara Municipal de Jundiaí e membro do Parlamento Regional Intermunicipal, Edicarlos Vieira (UNIÃO) tem defendido uma nova concessão do transporte intermunicipal, com regras rígidas, fiscalização efetiva e metas de qualidade. Para ele, passageiros não podem continuar enfrentando ônibus antigos, viagens demoradas e serviços precários. Edicarlos defende contratos com exigências sobre conservação dos veículos, pontualidade, frequência, segurança e acessibilidade, além de mecanismos para responsabilizar empresas que não cumprirem as obrigações. Segundo o vereador, o Estado precisa estabelecer regras que coloquem o passageiro em primeiro lugar e garanta melhores condições na viagem dos passageiros.
Audiência pública LOA 2027
A Prefeitura de Cajamar abriu a participação popular para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Por meio de uma Audiência Pública Digital, os moradores podem conhecer as ações previstas para o próximo ano e indicar áreas e serviços que consideram prioritários. A LOA estabelece como os recursos públicos serão planejados e aplicados ao longo do ano. As sugestões devem ser encaminhadas por meio de formulário disponibilizado pela Prefeitura até o dia 25 de setembro. A iniciativa busca incluir as demandas da população no planejamento do orçamento municipal.
Ofensas às políticas mulheres
Um estudo do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia analisou mais de 3,2 milhões de respostas no X a publicações de 88 candidatos às eleições para o Parlamento Europeu de 2024. Entre cerca de 2.700 mensagens consideradas claramente agressivas, 71% foram dirigidas a mulheres. Elas receberam mais insultos pessoais, sexistas e sexualizados e questionamentos sobre sua legitimidade política. Uma em cada quatro recebeu comentários de natureza sexual. No Brasil, pesquisas apontam padrão semelhante, com mulheres, especialmente de esquerda, entre os principais alvos. Estudo recente no Reino Unido também identificou maior exposição feminina à misoginia e cyberstalking.