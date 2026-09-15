A chuva que atingiu Jundiaí e os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) durante o fim de semana não deu trégua na segunda-feira (14) e mantém as equipes da Defesa Civil em atenção. Em Jundiaí, foram registrados 98 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, segundo a Defesa Civil. O volume já provocou deslizamento que atingiu uma casa no Jardim Caçula, além da interdição de outros quatro imóveis no Balsan. Segundo o Climatempo, Jundiaí já acumulou 159 milímetros de chuva em setembro até o dia 14, o equivalente a 181% da média histórica de 88 milímetros para todo o mês.

A ocorrência mais grave registrada na segunda-feira foi no Jardim Caçula, na região da Colônia. Por volta das 7h30, uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu uma residência na Rua Angelo Borin. Duas pessoas moram no imóvel, mas não ficaram feridas. O jovem de 18 anos havia acabado de sair para a escola e a mulher estava na cozinha, único cômodo que não foi atingido pela terra. A casa sofreu danos estruturais e perdas materiais e foi interditada. A família está abrigada na residência de parentes.

Segundo a Prefeitura, equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar a situação, isolar a área, orientar os moradores e acompanhar as condições de risco. Um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos também foi acionado para avaliar a estrutura da casa e o talude e emitir um parecer sobre a estabilidade do local. No Balsan, outras quatro residências foram interditadas após vistoria técnica por estarem em área de risco.