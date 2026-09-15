A chuva que atingiu Jundiaí e os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) durante o fim de semana não deu trégua na segunda-feira (14) e mantém as equipes da Defesa Civil em atenção. Em Jundiaí, foram registrados 98 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, segundo a Defesa Civil. O volume já provocou deslizamento que atingiu uma casa no Jardim Caçula, além da interdição de outros quatro imóveis no Balsan. Segundo o Climatempo, Jundiaí já acumulou 159 milímetros de chuva em setembro até o dia 14, o equivalente a 181% da média histórica de 88 milímetros para todo o mês.
A ocorrência mais grave registrada na segunda-feira foi no Jardim Caçula, na região da Colônia. Por volta das 7h30, uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu uma residência na Rua Angelo Borin. Duas pessoas moram no imóvel, mas não ficaram feridas. O jovem de 18 anos havia acabado de sair para a escola e a mulher estava na cozinha, único cômodo que não foi atingido pela terra. A casa sofreu danos estruturais e perdas materiais e foi interditada. A família está abrigada na residência de parentes.
Segundo a Prefeitura, equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar a situação, isolar a área, orientar os moradores e acompanhar as condições de risco. Um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos também foi acionado para avaliar a estrutura da casa e o talude e emitir um parecer sobre a estabilidade do local. No Balsan, outras quatro residências foram interditadas após vistoria técnica por estarem em área de risco.
No Ivoturucaia, bairro que faz divisa com Várzea Paulista, a Defesa Civil também mantém as equipes em campo para avaliar as condições da região. O bairro já registrou novos deslizamentos nos últimos dias e possui cerca de 90 moradias classificadas em áreas de risco alto ou muito alto. Até o fechamento desta edição, não havia confirmação de um novo deslizamento no local.
Região
Em Várzea Paulista, uma árvore caiu no Jardim Cruz Alta, durante o período de chuva. Não houve vítimas. A remoção foi realizada pela Defesa Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. Outra ocorrência foi registrada no bairro Promeca, onde uma casa precisou ser interditada depois que a escada de acesso ao imóvel cedeu. No local vivem uma idosa de 79 anos, a sobrinha, de 21, e o filho dela, de 58 anos, que mora em uma unidade separada. A interdição ocorreu porque o imóvel ficou sem acesso seguro.
Em Jarinu, uma via ficou tomada por água barrenta durante o período de chuva e foi monitorada pela Defesa Civil. A prefeita e equipes municipais acompanharam a situação no local. O município vem enfrentando uma sequência de dias de instabilidade, e a Defesa Civil mantém o monitoramento de áreas que podem ser afetadas por novos volumes de chuva.
Em Itupeva, apesar da chuva registrada durante o fim de semana, não foram registradas ocorrências relacionadas ao mau tempo, segundo as informações levantadas pela reportagem.
Alerta
O alerta severo enviado pela Defesa Civil para Jundiaí tem caráter preventivo e foi emitido por meio da tecnologia Cell Broadcast. Segundo a Prefeitura, o objetivo é informar a população sobre a continuidade das chuvas nas próximas horas. O aviso não possui um período específico de validade. Nas últimas 24 horas, Jundiaí registrou 37 milímetros de chuva, com o maior acumulado na região da Roseira. Em 48 horas, foram 40 milímetros. Para as horas seguintes, a previsão era de aproximadamente 8 milímetros, com chuva até o fim da noite de segunda-feira e início da madrugada de terça-feira (15).
O alerta permanece por causa do solo encharcado pelos acumulados dos últimos dias, o que aumenta o risco de novos deslizamentos, alagamentos e enxurradas. O Cemadem mantém atenção para a região da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde os volumes de chuva podem provocar elevação dos níveis dos rios e novos problemas em áreas vulneráveis.
Segundo a Prefeitura, todas as regiões do município estão sendo monitoradas, já que a chuva atingiu a cidade de forma generalizada. A atenção é maior nas áreas de risco, onde o solo permanece bastante encharcado. A orientação é que os moradores fiquem atentos a sinais de movimentação do solo e de estruturas, como rachaduras, estalos, inclinação de árvores e postes e deslocamento de terra. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Previsão
Segundo o Climatempo, a chuva deve perder força a partir de terça-feira (15). Em Jundiaí, a previsão indica 13°C a 20°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Na quarta (16) e quinta-feira (17), o tempo deve ficar mais estável, com temperaturas entre 13°C e 20°C. A instabilidade volta a aumentar na sexta-feira (18) e no fim de semana, quando são esperadas novas pancadas de chuva.
Mesmo com uma possível trégua no meio da semana, o volume acumulado mantém a atenção sobre áreas vulneráveis. Jundiaí já recebeu, em apenas 14 dias, quase o dobro da chuva esperada para todo o mês de setembro.
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social também intensificou as abordagens à população em situação de rua durante o período de chuva e baixas temperaturas. Segundo a Prefeitura, o município possui três serviços de acolhimento, que nos últimos dias estavam abaixo da capacidade máxima. Nos casos de recusa ao acolhimento, são oferecidos itens como cobertores, gorros, meias, luvas e mantas térmicas.
Procuradas pela reportagem, as Defesas Civis de Jarinu, Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Louveira não responderam aos questionamentos até o fechamento desta edição.