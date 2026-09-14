O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até 27 de setembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol do Centro Especializado no Tratamento de Dependências em Álcool e Drogas (CEAD).

No local estarão expostos artesanatos elaborados com técnicas variadas, confeccionados por Márcia Mosaicos, responsável pela exposição e venda dos produtos.