O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até 27 de setembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol do Centro Especializado no Tratamento de Dependências em Álcool e Drogas (CEAD).
No local estarão expostos artesanatos elaborados com técnicas variadas, confeccionados por Márcia Mosaicos, responsável pela exposição e venda dos produtos.
Peças com preços a partir de R$ 10
Entre as peças podemos citar: mosaicos variados (peças para organizar e decorar, com caixas de bijuterias, chá, maquiagem, relógios, bandejas, mandalas porta- chaves, placas decorativas, divino espírito santo, entre outras); costura criativa (panos de copa, nécessaire, bate-mão, lixeira para carro, etc.); bonecas de pano, e carrinhos de madeira (para estimular o brincar); brincadeiras pedagógicas em feltro (para educar brincando e estimular as crianças a gastar energia); joias artesanais (feitas em crochê, lindíssimas e delicadas) e muito mais, com preços a partir de R$ 10. Excelentes opções para quem gosta de artesanato de qualidade e qu! er ajudar os projetos desenvolvidos por essa instituição.
Estarão expostos artesanatos elaborados com técnicas variadas
O CEAD é uma associação civil, de direito privado, sem finalidades econômicas ou lucrativas, de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social em sentido amplo, criado em janeiro de 1999. Seu objetivo fundamental é oferecer à comunidade de Jundiaí e região, uma ação especializada na área de Saúde Mental, integrando-se à rede de recursos já existentes, atingindo uma população sem condições de acesso a tratamento especializado devido ao seu alto custo.
O CEAD atende mensalmente mais de 400 usuários e seus familiares, contando com mais de 100 funcionários, dentre eles médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, assistente social, cuidadores, dentre outros. É responsável pelo desenvolvimento das ações dos seguintes serviços: CAPS AD III, Serviços de Residência Terapêutica, Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil e Adulta, todos 24 horas.
Serviço: O Espaço Maxi Comunidade está localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.