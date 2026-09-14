A Prefeitura de Jundiaí inaugura, neste sábado (19), às 10h, o Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida. O novo equipamento foi criado para ampliar e integrar o atendimento de crianças neurodivergentes e oferecer suporte também às famílias.

O espaço contará com uma equipe multiprofissional e ambientes planejados para diferentes necessidades. Entre os serviços disponíveis estão neuropediatria, psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e odontopediatria.

O atendimento será voltado principalmente para avaliação, diagnóstico e acompanhamento das crianças, concentrando diferentes especialidades em um único local.