A Prefeitura de Jundiaí inaugura, neste sábado (19), às 10h, o Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida. O novo equipamento foi criado para ampliar e integrar o atendimento de crianças neurodivergentes e oferecer suporte também às famílias.
O espaço contará com uma equipe multiprofissional e ambientes planejados para diferentes necessidades. Entre os serviços disponíveis estão neuropediatria, psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e odontopediatria.
O atendimento será voltado principalmente para avaliação, diagnóstico e acompanhamento das crianças, concentrando diferentes especialidades em um único local.
Antes da inauguração, mães atípicas participaram de uma visita ao centro, conheceram os ambientes e receberam informações sobre o funcionamento dos serviços. Para Fernanda Bueno, mãe de Maria Clara, de 11 anos, a iniciativa pode trazer impactos para toda a família.
“Eu acho que é um projeto importante. Vai mudar a vida das crianças e aí muda também a vida dos pais e de toda a família. Ter esses atendimentos transforma o desenvolvimento das crianças”, afirmou.
O Centro Integrado Girassóis foi criado a partir da escuta de famílias atípicas por meio do Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social de Solidariedade.
Além dos atendimentos especializados, o equipamento terá um espaço de apoio para mães e responsáveis, com acolhimento durante o período em que as crianças estiverem em atendimento.
Espaço de acolhimento e pausa
Durante a inauguração, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de 2 a 16 anos, também poderão utilizar o espaço.
O ambiente foi preparado para reduzir estímulos visuais e sonoros e contará com tapetes, almofadas, livros, materiais para desenho e brinquedos silenciosos. A proposta é oferecer um local tranquilo para descanso e brincadeiras livres.
A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a AMA. Para participar, é necessário preencher o formulario por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco4wFuJ8-FogryGv9cLpOalF9Aigv_8WCwwpzPM8XNImuhfA/viewform.