Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Cliente, celebrado nesta terça-feira (15), representa uma oportunidade para o comércio fortalecer o relacionamento com os consumidores, reconhecer sua fidelidade e criar estratégias capazes de gerar novas experiências de compra.

Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a data reforça a importância de colocar o consumidor no centro das decisões e de construir uma relação que vá além da venda.

“O Dia do Cliente celebra a relação entre empresas e consumidores e oferece aos empreendedores uma oportunidade de homenagear quem confia no seu trabalho, fortalecer vínculos e também conquistar novos públicos. As estratégias devem estar focadas na valorização do cliente e no compromisso com a sua satisfação. Afinal, vivemos a era da experiência: o consumidor está no centro de tudo e não deve apenas ser atendido, mas também ouvido, conquistado e reconhecido. Coloque seu cliente no centro dos negócios”, afirma Maltoni.

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