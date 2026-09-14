Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Cliente, celebrado nesta terça-feira (15), representa uma oportunidade para o comércio fortalecer o relacionamento com os consumidores, reconhecer sua fidelidade e criar estratégias capazes de gerar novas experiências de compra.
Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a data reforça a importância de colocar o consumidor no centro das decisões e de construir uma relação que vá além da venda.
“O Dia do Cliente celebra a relação entre empresas e consumidores e oferece aos empreendedores uma oportunidade de homenagear quem confia no seu trabalho, fortalecer vínculos e também conquistar novos públicos. As estratégias devem estar focadas na valorização do cliente e no compromisso com a sua satisfação. Afinal, vivemos a era da experiência: o consumidor está no centro de tudo e não deve apenas ser atendido, mas também ouvido, conquistado e reconhecido. Coloque seu cliente no centro dos negócios”, afirma Maltoni.
Ações
Entre as possibilidades para aproveitar a data estão o envio de mensagens personalizadas de agradecimento, a criação de ofertas especiais, descontos progressivos, frete grátis, distribuição de brindes e amostras, facilidades nas formas de pagamento, sorteios e concursos. A escolha da estratégia, no entanto, deve levar em consideração o perfil do público e os objetivos de cada negócio.
“Mais importante do que simplesmente oferecer um desconto é fazer com que o cliente perceba que aquela ação foi pensada para ele. É uma oportunidade de demonstrar reconhecimento e transformar a data em uma experiência positiva”, destaca Maltoni.
Para definir as ações, o presidente do Sincomercio recomenda que os lojistas conheçam bem o seu consumidor, preparem o ambiente para recebê-lo e invistam em um atendimento diferenciado. O planejamento também deve considerar estoque, lançamentos e divulgação.
“Vale criar uma campanha específica para o Dia do Cliente e até mesmo estender as ações ao longo do mês. É possível aproveitar o período para apresentar lançamentos, destacar produtos e serviços, preparar o estoque e chamar a atenção dos consumidores. O importante é transformar a data em uma oportunidade de relacionamento e não apenas em uma ação promocional”, pontua.