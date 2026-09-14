Com localização estratégica e infraestrutura logística de destaque, o município reúne condições que favorecem a geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população. E por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), a prefeitura desenvolve ações integradas dentro do programa Desenvolve+, que reúne iniciativas voltadas à empregabilidade, inovação, empreendedorismo e atração de investimentos. O objetivo é fortalecer a economia local, ampliar as oportunidades para a população e garantir um crescimento sustentável para o município.

Jundiaí vive um momento de expansão econômica, impulsionada pela chegada de novos investimentos, pelo crescimento de empresas já instaladas e por políticas que incentivam o empreendedorismo e a inovação. Somente em 2026, oito novas empresas anunciaram a instalação de operações em Jundiaí, enquanto 12 empresas já instaladas na cidade confirmaram investimentos para expansão de suas atividades.

Um dos diferenciais tem sido a aproximação com a iniciativa privada. O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado pelas equipes técnicas da SMDECT, tem feito visitas frequentes a empresas de diferentes segmentos instaladas em Jundiaí. Os encontros permitem conhecer de perto os processos produtivos, ouvir as demandas do setor, identificar oportunidades de parceria e construir soluções conjuntas que favoreçam o desenvolvimento econômico da cidade.

As visitas institucionais fortalecem a relação entre o poder público e o setor produtivo, permitindo que a administração municipal acompanhe projetos de expansão, incentive novos investimentos e atue de forma mais eficiente na criação de um ambiente favorável aos negócios. “O desenvolvimento econômico acontece quando o poder público e a iniciativa privada caminham juntos. Nosso compromisso é manter esse diálogo permanente, criando condições para que as empresas continuem investindo em Jundiaí, gerando empregos e contribuindo para o crescimento da cidade”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, ressalta que o relacionamento próximo com os empresários tem sido fundamental para fortalecer a competitividade do município. “Temos buscado estar presentes dentro das empresas, entendendo suas necessidades e construindo soluções de forma conjunta. Essa aproximação fortalece a confiança dos investidores e demonstra que Jundiaí possui uma gestão comprometida com o desenvolvimento econômico.”