Embora ainda significativo, o volume de multas por condutores que dividem as mãos entre o volante e o celular teve, em 2026, um recuo de 12% na cidade de Jundiaí, de acordo com dados do Detran-SP. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 2.254 infrações com telefone, número expressivo para o município, mesmo que abaixo das 2.570 multas do mesmo período de 2025.

Em comparação com 2024, que teve o menor volume dos últimos cinco anos, com 1.341 multas de janeiro a agosto, houve aumento de 68%. Em 2022 e 2023, respectivamente, sempre tomando o mesmo recorte temporal, os números foram de 2.519 e 2.358 infrações. Os dados do Detran-SP somam três infrações diferentes relacionadas ao celular: dirigir usando o aparelho, conduzir segurando e guiar manuseando o telefone.

A redução em 2026 segue uma tendência do estado, que teve recuo de 8% nos oito primeiros meses de 2026 – 145.019 infrações ante 158.297 do mesmo recorte temporal do ano passado.