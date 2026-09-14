A unidade da Faculdade Anhanguera em Jundiaí retoma, neste semestre, os atendimentos à população por meio das clínicas-escola e dos Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ). Os serviços contemplam diferentes áreas da Saúde e do Direito, com opções gratuitas ou a custo social, conforme o atendimento. Os atendimentos são realizados por alunos dos cursos de graduação com supervisão de professores especialistas. A iniciativa amplia o acesso da comunidade a serviços especializados e contribui para a formação prática dos estudantes.

Em Jundiaí, há os seguintes atendimentos: