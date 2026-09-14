A unidade da Faculdade Anhanguera em Jundiaí retoma, neste semestre, os atendimentos à população por meio das clínicas-escola e dos Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ). Os serviços contemplam diferentes áreas da Saúde e do Direito, com opções gratuitas ou a custo social, conforme o atendimento. Os atendimentos são realizados por alunos dos cursos de graduação com supervisão de professores especialistas. A iniciativa amplia o acesso da comunidade a serviços especializados e contribui para a formação prática dos estudantes.
Em Jundiaí, há os seguintes atendimentos:
- Clínica-escola de Odontologia:
Os serviços odontológicos acontecem de segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 20h. Os tratamentos realizados são: urgências odontológicas, restaurações, extrações, tratamentos de canal e da gengiva e próteses. Há, no local, clínicas voltadas para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos. Os atendimentos são a custo social e requerem inscrição prévia pelo WhatsApp (11) 3109-0612.
- Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ):
O NPJ funciona às quintas, das 19h30 às 21h, e às sextas-feiras, das 8h30 às 10h e das das 19h30 às 21h. O atendimento é destinado à orientação jurídica nas áreas cível, de família, previdenciária e trabalhista para a população em vulnerabilidade social e econômica, com o encaminhamento aos órgãos competentes, bem como trabalho com mediação e conciliação, como forma de resolução de conflitos extrajudiciais.
- Clínica-escola de Psicologia:
Os atendimentos acontecem às segundas e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 16h às 20h, às terças e quartas-feiras, das 11h às 12h e das 16h às 20h, e às sextas-feiras, das 16h às 20h. Os agendados são feitos pelo WhatsApp (11) 3109-0635. As consultas são para crianças, adolescentes e adultos com supervisores capacitados. A clínica também possui um projeto de atendimento gratuito para famílias atípicas, para agendar acesse o formulário de inscrição neste link.
Endereço de todas as clínicas: rua do Retiro, 3.000 – Vila das Hortências