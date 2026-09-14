A Carreta do SUS, que atende em Jundiaí há um mês, desde 14 de agosto, já soma 3.039 exames agendados e amplia o acesso da população aos exames de diagnóstico por imagem, contribuindo para a redução das filas na rede pública. Diante da continuidade da oferta, a permanência da estrutura, instalada no Paço Municipal, foi prorrogada por mais uma semana e os atendimentos vão até sexta-feira, dia 18 de setembro.
Até sexta passada (11), foram agendadas 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias. Com o trabalho realizado desde a chegada da unidade ao município, a fila de tomografias sem contraste foi zerada. As agendas para ultrassonografias continuam abertas e, ainda nesta semana, serão disponibilizadas pelo menos mais 360 vagas.
A ação integra o programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e foi articulada pela Prefeitura de Jundiaí para ampliar e agilizar o acesso aos exames dos pacientes da rede pública. A unidade atende pacientes previamente regulados pelos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), conforme a organização da oferta regional.
Instalada no município desde agosto, a estrutura realiza tomografias sem contraste e ultrassonografias. Inicialmente, a previsão era de permanência por 30 dias, com capacidade para até 2.688 exames. O número de exames já agendados supera essa previsão inicial, e a prorrogação permitirá ampliar ainda mais os atendimentos, principalmente de ultrassonografia, de acordo com a demanda regional.
A Carreta do SUS funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e os atendimentos são realizados mediante regulação da rede de saúde. A unidade não atende pacientes por livre demanda.