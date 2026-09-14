A Carreta do SUS, que atende em Jundiaí há um mês, desde 14 de agosto, já soma 3.039 exames agendados e amplia o acesso da população aos exames de diagnóstico por imagem, contribuindo para a redução das filas na rede pública. Diante da continuidade da oferta, a permanência da estrutura, instalada no Paço Municipal, foi prorrogada por mais uma semana e os atendimentos vão até sexta-feira, dia 18 de setembro.

Até sexta passada (11), foram agendadas 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias. Com o trabalho realizado desde a chegada da unidade ao município, a fila de tomografias sem contraste foi zerada. As agendas para ultrassonografias continuam abertas e, ainda nesta semana, serão disponibilizadas pelo menos mais 360 vagas.