Com o objetivo de ampliar o diálogo sobre saúde mental e reforçar a importância do acolhimento às pessoas em sofrimento, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí recebe, no dia 24 de setembro, às 19h, a palestra “Para valorizar uma vida, você precisa saber o quanto vale a sua”. A atividade será realizada no auditório do Fundo Social e integra a programação do Clube de Mães.

A iniciativa faz parte das ações do Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A palestra será conduzida pela enfermeira Alice Renata e convidados e abordará, especialmente, situações em que sinais de sofrimento mental já estão presentes.

No encontro, serão compartilhadas orientações para auxiliar familiares, amigos e pessoas próximas a identificar sinais de alerta e compreender a importância da escuta, do acolhimento e da busca por apoio adequado.