13 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SETEMBRO AMARELO

Funss recebe palestra sobre saúde mental e valorização da vida

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A palestra será conduzida pela enfermeira Alice Renata e convidados e abordará, especialmente, situações em que sinais de sofrimento mental já estão presentes
A palestra será conduzida pela enfermeira Alice Renata e convidados e abordará, especialmente, situações em que sinais de sofrimento mental já estão presentes

Com o objetivo de ampliar o diálogo sobre saúde mental e reforçar a importância do acolhimento às pessoas em sofrimento, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí recebe, no dia 24 de setembro, às 19h, a palestra “Para valorizar uma vida, você precisa saber o quanto vale a sua”. A atividade será realizada no auditório do Fundo Social e integra a programação do Clube de Mães.

A iniciativa faz parte das ações do Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A palestra será conduzida pela enfermeira Alice Renata e convidados e abordará, especialmente, situações em que sinais de sofrimento mental já estão presentes.

No encontro, serão compartilhadas orientações para auxiliar familiares, amigos e pessoas próximas a identificar sinais de alerta e compreender a importância da escuta, do acolhimento e da busca por apoio adequado.

A atividade também busca ampliar a conscientização sobre a saúde mental e estimular uma rede de cuidado e atenção às pessoas que enfrentam momentos de sofrimento.

Participação

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, neste link. Para participar, será solicitada a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados às ações desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários