O programa Desenvolve+ reúne ações da Prefeitura de Jundiaí voltadas à geração de empregos, apoio a empreendedores, estímulo à inovação e atração de investimentos. A iniciativa é dividida em quatro eixos — Emprega+, +Negócios, Inova+ e Invest+ — que concentram serviços destinados a trabalhadores, empresas, startups e investidores.

Na área de empregabilidade, uma das iniciativas é o Emprego da Gente, que leva vagas, orientação profissional e encaminhamento para processos seletivos aos bairros. A ação integra o Prefeitura na Área e busca descentralizar o atendimento aos trabalhadores. Já o Jundiaí Empreendedora, instalado no Maxi Shopping, reúne serviços gratuitos de emprego e empreendedorismo e, neste ano, disponibilizou mais de 2,7 mil vagas, além de promover mutirões de contratação.

O eixo +Negócios é voltado ao desenvolvimento de pequenos empreendimentos e oferece capacitações, consultorias e orientação empresarial, inclusive em parceria com o Sebrae-SP. Entre as ações está a FENS nos Bairros, criada para ampliar os espaços de comercialização e geração de renda para pequenos negócios em diferentes regiões do município. O eixo também promove cursos e oficinas nas áreas de gestão, inovação e competitividade.