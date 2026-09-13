A temporada de 2026 terminou com sentimentos diferentes entre os torcedores do Paulista. Depois de conquistar o acesso da Série A4 para a A3 em 2025, o clube chegou às quartas de final do estadual, mas acabou eliminado pela Portuguesa Santista nos pênaltis. Na Copa Paulista, a equipe caiu na segunda fase, resultado que aumentou as cobranças sobre o desempenho do elenco.

Para Gabriel Lopes Botignon, de 27 anos, o ano deve ser analisado dentro de um processo de reconstrução do clube. Na avaliação dele, o Paulista conseguiu competir em igualdade com equipes que já tinham projetos consolidados na Série A3 e deu passos importantes após retornar à divisão.

“Olhando de modo geral, posso avaliar que foi uma temporada positiva visando um processo de maturação para um objetivo próximo de conquistar acessos”, afirma Gabriel. Ele também destaca a chegada de jogadores experientes, como Camilo, Vagner e Lee, além da permanência do atacante Cristopher e do retorno das categorias de base do clube.