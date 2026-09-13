A temporada de 2026 terminou com sentimentos diferentes entre os torcedores do Paulista. Depois de conquistar o acesso da Série A4 para a A3 em 2025, o clube chegou às quartas de final do estadual, mas acabou eliminado pela Portuguesa Santista nos pênaltis. Na Copa Paulista, a equipe caiu na segunda fase, resultado que aumentou as cobranças sobre o desempenho do elenco.
Para Gabriel Lopes Botignon, de 27 anos, o ano deve ser analisado dentro de um processo de reconstrução do clube. Na avaliação dele, o Paulista conseguiu competir em igualdade com equipes que já tinham projetos consolidados na Série A3 e deu passos importantes após retornar à divisão.
“Olhando de modo geral, posso avaliar que foi uma temporada positiva visando um processo de maturação para um objetivo próximo de conquistar acessos”, afirma Gabriel. Ele também destaca a chegada de jogadores experientes, como Camilo, Vagner e Lee, além da permanência do atacante Cristopher e do retorno das categorias de base do clube.
A avaliação de Jonathan Rocha, de 26 anos, conhecido como Mil Grau pela página Paulista Mil Grau, é mais cautelosa. Para ele, a permanência na A3 pode ser considerada positiva, mas a campanha posterior deixou a desejar. O torcedor classifica a temporada como marcada por altos e baixos.
“Se for pensar no Paulista A3, foi positivo, pois subimos esse ano da A4 para a A3 e só de permanecer na divisão já foi bom. Agora, na Copa Paulista, foi muito negativo”, avalia Jonathan. Segundo ele, a reformulação do elenco entre as competições prejudicou o rendimento da equipe.
A Copa Paulista aparece como o principal ponto de frustração para os dois torcedores, embora por motivos diferentes. Gabriel critica a postura da equipe quando saiu atrás no placar e lamenta a falta de continuidade de jogadores importantes e do técnico Fausto Dias, que havia participado da campanha do acesso.
Jonathan também considera a eliminação na Copa Paulista o momento mais decepcionante do ano. Na visão dele, o clube poderia ter mantido uma base maior do elenco que disputou a A3, em vez de realizar uma reformulação que, segundo sua avaliação, não produziu o resultado esperado.
Já a campanha no Paulista A3 deixou uma impressão mais positiva. Gabriel cita a vitória sobre o Catanduva e os dois confrontos diante da Portuguesa Santista como momentos em que o time demonstrou capacidade para avançar. A eliminação nos pênaltis, para ele, aumentou a sensação de que o acesso à A2 era possível.
Jonathan aponta outro momento importante durante o estadual. Segundo ele, a equipe começou a apresentar uma evolução depois das chegadas de Evandro e Bryan Garcia. O encaixe do elenco aumentou a confiança da torcida e criou a expectativa de que o Paulista poderia brigar pelo acesso.
Com o fim da temporada, as atenções se voltam para a SAF, apresentada pelo clube como um novo capítulo de sua história. Para Gabriel, a mudança pode ser importante para um clube que disputa divisões inferiores e enfrenta limitações financeiras. Ele, porém, ressalta que o projeto precisa ser conduzido com planejamento e transparência.
“A chegada de uma SAF aos clubes é um movimento imprescindível para visar objetivos maiores. Logicamente, ela tem que ser bem gerida e transparente”, afirma Gabriel. Para ele, a meta anunciada de chegar à elite estadual até 2030 e às divisões nacionais até 2032 é possível, mas representa um desafio elevado diante da atual realidade do Paulista.
Jonathan também mantém expectativa positiva com a SAF, mas faz uma ressalva em relação à comunicação com os torcedores. Para ele, a nova fase precisa ser acompanhada por maior participação da torcida nas decisões e informações relacionadas ao clube.
“Sinceramente, ainda não temos conhecimento de boa parte do que foi apresentado pela SAF, porque o clube voltou a se fechar para o torcedor”, afirma Jonathan. Ele cita a ausência de representantes de torcidas organizadas, influenciadores e torcedores antigos na apresentação e defende mais transparência e diálogo.
Apesar das críticas e das diferentes leituras sobre 2026, os dois torcedores compartilham uma expectativa: que a SAF consiga estruturar o Paulista para disputar posições mais altas nos próximos anos. Depois de um retorno à A3 marcado por altos e baixos, o clube terá pela frente o desafio de transformar as promessas de crescimento em planejamento, desempenho e novos acessos.
Jonathan Rocha, de 26 anos, é do da página Paulista Mil Grau