Uma região pode apresentar bons indicadores econômicos e, ainda assim, parte da população não perceber mudanças significativas no próprio orçamento ou nas condições de vida. Transformar crescimento em oportunidades sociais mais amplas envolve questões como qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho, valorização dos salários e criação de condições para que as famílias possam melhorar sua situação ao longo do tempo. Na Região Metropolitana de Jundiaí, onde diferentes realidades convivem entre os municípios, o tema ganha importância na discussão sobre desenvolvimento. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí questiona os candidatos sobre como fazer com que os avanços econômicos se convertam em maior renda e novas oportunidades para a população.

A pergunta é: “Crescimento econômico não significa necessariamente aumento da renda ou melhoria das condições de vida de toda a população. Que políticas o senhor(a) considera capazes de ampliar a renda das famílias e criar oportunidades reais de ascensão social?”

Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.