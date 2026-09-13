Uma região pode apresentar bons indicadores econômicos e, ainda assim, parte da população não perceber mudanças significativas no próprio orçamento ou nas condições de vida. Transformar crescimento em oportunidades sociais mais amplas envolve questões como qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho, valorização dos salários e criação de condições para que as famílias possam melhorar sua situação ao longo do tempo. Na Região Metropolitana de Jundiaí, onde diferentes realidades convivem entre os municípios, o tema ganha importância na discussão sobre desenvolvimento. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí questiona os candidatos sobre como fazer com que os avanços econômicos se convertam em maior renda e novas oportunidades para a população.
A pergunta é: “Crescimento econômico não significa necessariamente aumento da renda ou melhoria das condições de vida de toda a população. Que políticas o senhor(a) considera capazes de ampliar a renda das famílias e criar oportunidades reais de ascensão social?”
Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
JOÃO PAULO
Mobilidade social exige mais de um caminho. Na RMJ, quero ligar a qualificação às vagas de maior salário na indústria, logística e tecnologia e, para quem empreende, ampliar o Qualifica SP Empreenda, com mentoria, plano de negócio e acesso ao Banco do Povo. A proposta é ajudar desde o trabalhador que busca uma profissão melhor até a costureira, o mecânico ou o prestador de serviço que quer transformar seu negócio em fonte estável de renda.
FAOUAZ TAHA
Acredito que renda e mobilidade social passam por qualificação profissional, acesso ao emprego e fortalecimento dos pequenos negócios. Como deputado estadual, vou buscar recursos para ampliar cursos técnicos e rofissionalizantes alinhados às vocações econômicas de Jundiaí e Região. Também quero apoiar programas que facilitem o acesso ao crédito e estimulem o empreendedorismo e a geração de empregos.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Crescimento econômico precisa chegar à vida das pessoas. Como deputado federal, vou defender políticas que ampliem oportunidades, qualifiquem trabalhadores e aproximem empresas, Etecs, universidades, institutos e associações de classes. Quero fortalecer o empreendedorismo, o acesso ao emprego e à renda, para que mais famílias possam crescer, conquistar autonomia e alcançar uma verdadeira ascensão social
CRISTIANO LOPES
Nós já provamos que políticas públicas estruturadas geram emprego e renda. Com o Jundiaí Empreendedora e a FENS, mais de 30 mil pessoas conseguiram emprego e mais de 3 mil pequenos negócios foram apoiados. Ajudamos mais de 20 empresas a exportar e crescer. Agora, quero levar essa experiência ao Brasil, criando leis favoráveis e ampliando boas ideias.
ELLEN MARTINELLI
Para ampliar a renda, precisamos criar oportunidades, não dependência. À frente do Fundo Social, vi na prática como a qualificação profissional pode abrir portas tanto para o empreendedorismo quanto para a entrada no mercado de trabalho. Vou defender cursos alinhados às necessidades da economia regional, menos burocracia para empreender e mais oportunidades para jovens, mulheres e famílias crescerem com autonomia e dignidade.
LUIZ FERNANDO MACHADO
A melhor política de renda é criar condições para que as pessoas avancem pelo trabalho. Isso exige ampliar o ensino técnico e a qualificação profissional, facilitar a vida de quem empreende e investir em infraestrutura para atrair novas empresas. Em Brasília, vou atuar nessas frentes para gerar empregos mais qualificados, com melhores salários, em Jundiaí e região.
PADRE SILVIO ANDREI
O povo não quer promessa, quer oportunidade! Assim que assumir o mandato, vou defender emprego com salário melhor, qualificação profissional, crédito para quem quer empreender e menos burocracia para quem trabalha. Quero ajudar a criar um ambiente onde quem se esforça possa crescer, comprar sua casa, melhorar a vida dos filhos e ter mais dignidade. Crescimento só vale a pena quando chega no bolso do trabalhador!
FERNANDO PASQUALINO
De que adianta a cidade crescer se o salário de quem trabalha continua não fechando a conta no fim do mês? Renda de verdade vem de emprego bom, e emprego bom vem de curso técnico gratuito e de menos imposto pra quem começa um negócio pequeno. Vou lutar em Brasília por isso: dar ferramenta pra quem quer trabalhar e empreender, crescer de vida de verdade, sem depender de sorte ou padrinho.
EDICARLOS VIEIRA
Ascensão social começa com oportunidade. Defendo ampliar o ensino técnico e superior público, a qualificação profissional e o acesso ao primeiro emprego. Também precisamos apoiar o pequeno empreendedor e aproximar formação e mercado de trabalho. O crescimento da Região Metropolitana de Jundiaí precisa chegar às famílias, com mais emprego, renda e oportunidade de construir um futuro melhor.
DR. CABOCLO
Jundiaí é Logística. E tecnologia é o caminho. Crescimento sem renda na mão é estatística. Defendo renda real via emprego de R$6 mil. Meu projeto Vale do Silício Caipira leva o modelo CEIA para São Paulo. IA e supercomputador grátis para PME + FATEC 4.0 para o jovem da periferia. É qualificar o filho do trabalhador e dar ferramentas para o pequeno empreender aqui em Jundiaí.