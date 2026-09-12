A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com diversos sinais de irregularidade e possível adulteração durante patrulhamento pelo bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Uma equipe Radio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 1ª Companhia do 49º BPMI avistou uma Honda NXR 150 Bros, de cor amarela, transitando em contrafluxo, sem placa de identificação e sem os respectivos retrovisores. Diante das irregularidades, foi realizada a abordagem.

Durante a averiguação, os policiais constataram que a motocicleta apresentava a parte traseira suprimida, ligação direta e sinais de violação no miolo da ignição. O condutor também não apresentou a documentação do veículo.