A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com diversos sinais de irregularidade e possível adulteração durante patrulhamento pelo bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.
Uma equipe Radio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 1ª Companhia do 49º BPMI avistou uma Honda NXR 150 Bros, de cor amarela, transitando em contrafluxo, sem placa de identificação e sem os respectivos retrovisores. Diante das irregularidades, foi realizada a abordagem.
Durante a averiguação, os policiais constataram que a motocicleta apresentava a parte traseira suprimida, ligação direta e sinais de violação no miolo da ignição. O condutor também não apresentou a documentação do veículo.
Em consulta aos sistemas policiais, foram identificados registros de circulação incompatíveis em diferentes localidades, incluindo o Estado de Santa Catarina e o município de Jundiaí, circunstância que levantou a suspeita de que o veículo pudesse ser dublê.
Questionado, o condutor informou aos policiais que havia adquirido a motocicleta aproximadamente dois meses antes, por meio de uma negociação envolvendo outro veículo, mencionando indivíduos conhecidos.
Diante das circunstâncias, a motocicleta e o condutor foram encaminhados ao Plantão Policial de Jundiaí. Foi realizada a apreensão do veículo e seu encaminhamento ao pátio da Polícia Civil, além da realização de perícia e demais diligências destinadas a verificar eventual clonagem, adulteração dos sinais identificadores ou origem ilícita.
A ocorrência foi registrada e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.