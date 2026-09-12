A Polícia Militar recuperou, na noite desta sexta-feira (11), uma motocicleta furtada e deteve seis envolvidos na ocorrência, sendo dois adultos e quatro adolescentes, no bairro Vila Rio Branco, em Jundiaí.
As equipes da 1 Companhia do 49º BPMI foram acionadas pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de furto de motocicleta em andamento. Durante o patrulhamento, os policiais contaram com o apoio do Sistema de Monitoramento da cidade, que forneceu informações atualizadas sobre as características e a localização dos suspeitos.
Com base nas informações, as equipes localizaram e abordaram seis indivíduos. Durante a busca, foram encontradas ferramentas compatíveis com as utilizadas na subtração de motocicletas. Questionados, os abordados admitiram participação no furto e indicaram o local onde a motocicleta havia sido escondida.
Em diligência, os policiais localizaram uma Yamaha Fazer vermelha, que apresentava danos no miolo da ignição, rompimento da trava do guidão e sinais de tentativa de ligação direta. O proprietário foi localizado e confirmou que havia estacionado o veículo na rua e, posteriormente, constatado o furto.
Os seis envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, juntamente com a motocicleta recuperada e os objetos apreendidos. A ocorrência foi registrada como furto consumado qualificado e corrupção de menores.
Ao término da ocorrência, um dos adultos permaneceu recolhido à carceragem. O segundo adulto e os quatro adolescentes permaneceram aguardando a apresentação de seus familiares. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.