A Polícia Militar recuperou, na noite desta sexta-feira (11), uma motocicleta furtada e deteve seis envolvidos na ocorrência, sendo dois adultos e quatro adolescentes, no bairro Vila Rio Branco, em Jundiaí.

As equipes da 1 Companhia do 49º BPMI foram acionadas pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de furto de motocicleta em andamento. Durante o patrulhamento, os policiais contaram com o apoio do Sistema de Monitoramento da cidade, que forneceu informações atualizadas sobre as características e a localização dos suspeitos.

Com base nas informações, as equipes localizaram e abordaram seis indivíduos. Durante a busca, foram encontradas ferramentas compatíveis com as utilizadas na subtração de motocicletas. Questionados, os abordados admitiram participação no furto e indicaram o local onde a motocicleta havia sido escondida.