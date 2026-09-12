O aumento das chuvas exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas rodovias. A água pode reduzir a visibilidade, diminuir a aderência dos pneus ao asfalto e aumentar o risco de perda de controle do veículo. Antes de viajar, a recomendação é verificar as condições do veículo, especialmente pneus, freios, faróis e limpadores de para-brisa.

Durante a chuva, a orientação é reduzir a velocidade e ampliar a distância em relação ao veículo da frente. Os faróis baixos devem permanecer acesos para facilitar a visualização do automóvel pelos demais usuários da via. No início da precipitação, o risco pode ser maior devido à mistura de água com poeira, óleo e outros resíduos acumulados no asfalto, deixando a pista mais escorregadia.

Trechos alagados também devem ser evitados, já que a água pode esconder obstáculos, provocar a perda de controle e causar danos ao veículo. O acostamento não deve ser utilizado para circulação ou parada, exceto em situações de emergência. Em caso de aquaplanagem, o motorista deve manter o volante firme e reto, retirar gradualmente o pé do acelerador e evitar uma frenagem brusca.