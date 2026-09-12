O vereador Juninho Adilson (UNIÃO) esteve na Secretaria Municipal de Educação, nesta sexta-feira (11), na qual apresentou à secretária Priscila Costa um projeto voltado à educação financeira e à prevenção aos riscos dos jogos de azar e das apostas on-line (bets) entre alunos da rede municipal. A proposta prevê campanhas educativas nas escolas, com o objetivo de estimular os estudantes a levar o tema para dentro de casa e envolver seus familiares. A iniciativa considera o cenário de inadimplência no país: 82% das famílias brasileiras estão endividadas. Para Juninho, as bets são um dos fatores que contribuem para esse cenário e precisam ser enfrentadas também por meio da informação e da prevenção.

Chuva na campanha

Os candidatos estão se esforçando ao máximo nesta reta final de campanha, mesmo com os temporais dos últimos dias. Um ex-prefeito de Jundiaí foi fazer tête-à-tête em Jarinu, ontem, embaixo de água torrencial. Outra candidata, aqui de Jundiaí, comprou uma capa de chuva lilás e um grande guarda-chuva para não perder um minuto de campanha. Os esforços são tremendos para convencer o eleitor de última hora.