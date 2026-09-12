O vereador Juninho Adilson (UNIÃO) esteve na Secretaria Municipal de Educação, nesta sexta-feira (11), na qual apresentou à secretária Priscila Costa um projeto voltado à educação financeira e à prevenção aos riscos dos jogos de azar e das apostas on-line (bets) entre alunos da rede municipal. A proposta prevê campanhas educativas nas escolas, com o objetivo de estimular os estudantes a levar o tema para dentro de casa e envolver seus familiares. A iniciativa considera o cenário de inadimplência no país: 82% das famílias brasileiras estão endividadas. Para Juninho, as bets são um dos fatores que contribuem para esse cenário e precisam ser enfrentadas também por meio da informação e da prevenção.
Chuva na campanha
Os candidatos estão se esforçando ao máximo nesta reta final de campanha, mesmo com os temporais dos últimos dias. Um ex-prefeito de Jundiaí foi fazer tête-à-tête em Jarinu, ontem, embaixo de água torrencial. Outra candidata, aqui de Jundiaí, comprou uma capa de chuva lilás e um grande guarda-chuva para não perder um minuto de campanha. Os esforços são tremendos para convencer o eleitor de última hora.
Votos dos presos
Presos provisórios poderão votar nas eleições de 2026, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender a proibição prevista na Lei Antifacção. Segundo a Agência Senado, a decisão considerou que a mudança, aprovada em março, violaria o princípio da anualidade eleitoral, que impede alterações nas regras do pleito a menos de um ano da votação. O direito vale para quem já possui título eleitoral regular e solicitou o voto dentro do prazo, encerrado em maio. Em 2022, apenas 3% dos presos provisórios e adolescentes aptos votaram, o equivalente a 12,9 mil pessoas.
STF faz audiência sobre emendas
O Supremo Tribunal Federal (STF) fará audiência pública para discutir a responsabilidade de parlamentares na destinação de emendas ao Orçamento. Segundo o STF, o encontro reunirá especialistas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil para contribuir com o debate sobre as regras de indicação e execução dos recursos. A discussão ocorre no contexto de decisões da Corte sobre transparência e controle das emendas parlamentares. A audiência busca reunir informações para subsidiar a análise do tema, sem antecipar o resultado dos processos. A data e os participantes serão divulgados pelo tribunal.
Condenação de Eduardo Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (11) para rejeitar o recurso apresentado pela defesa de Eduardo Bolsonaro e manter a condenação do ex-deputado por coação no curso do processo. Segundo o G1, o julgamento ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e segue até 18 de setembro. Eduardo foi condenado em junho a quatro anos e dois meses de prisão, em regime semiaberto. A acusação aponta que ele atuou nos Estados Unidos para pressionar autoridades e tentar interferir no processo que levou à condenação de seu pai, Jair Bolsonaro
Entidades cobram esclarecimentos do STF
Cerca de 3 mil entidades assinaram manifesto que cobra do Supremo Tribunal Federal (STF) esclarecimentos sobre episódios recentes envolvendo a Corte. Segundo o Poder360, o documento pede transparência, imparcialidade e rapidez na análise dos fatos, além da realização de uma sessão pública do Plenário para discutir o caso. Entre os signatários estão a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Fiesp e a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). De acordo com a Fiesp, as entidades representam 90% do PIB brasileiro e mais de 40 milhões de empregos.