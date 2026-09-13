Pelo serviço 156, também aumentou a procura por atendimento. Foram 972 pedidos relacionados ao descarte irregular em 2025 e 1.066 em 2026, até o momento, segundo o município. O número representa alta de 9,67%.

Entre os pontos com maior ocorrência estão Jardim São Camilo, Balsan, Ivoturucaia, Vila Ana, Fepasa, Almerinda Chaves, Novo Horizonte e Jardim Sorocabana, segundo a Prefeitura. São Camilo e Balsan estão entre as regiões que mais demandam limpeza e contam com equipes fixas atuando diariamente.

Mais de 23,6 mil toneladas de resíduos foram retiradas de pontos de descarte irregular em Jundiaí em 2025 e nos primeiros meses de 2026. Segundo o Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), foram 15.160,26 toneladas no ano passado e outras 8.494,22 toneladas neste ano. Mesmo após a limpeza, porém, alguns locais voltam a receber lixo e entulho, mantendo um problema que exige trabalho constante.

Um problema que se repete

Mesmo após a retirada dos resíduos, alguns pontos voltam a receber lixo e entulho. No Jardim São Camilo, onde a limpeza precisa ser feita com frequência, a situação faz parte da rotina de quem vive na região. Morador do Jardim São Camilo, Roberto de Oliveira conta que o descarte irregular incomoda não apenas pela aparência das ruas, mas também pelos riscos para quem vive próximo aos pontos. “Eu moro no Jardim São Camilo há bastante tempo e uma coisa que me deixa muito incomodado é ver esses pontos de descarte irregular espalhados pelo bairro. É só andar um pouco pelas ruas que você encontra lixo, entulho, móveis velhos. Parece que algumas pessoas simplesmente não têm consciência de que aquilo vai ficar ali e quem mora no bairro é que vai ter que conviver com isso”, relata.

O morador também critica quem opta por deixar os resíduos nas ruas mesmo quando existem alternativas para o descarte correto. “O que mais revolta é que muitas vezes a pessoa poderia simplesmente fazer o descarte de maneira correta, mas prefere jogar na rua. Eu acho que falta um pouco de consciência e respeito pelo próprio lugar onde a gente mora. Porque depois que o lixo está ali, não é só problema de quem jogou, vira problema de todo o bairro”, diz.