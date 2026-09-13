Mais de 23,6 mil toneladas de resíduos foram retiradas de pontos de descarte irregular em Jundiaí em 2025 e nos primeiros meses de 2026. Segundo o Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), foram 15.160,26 toneladas no ano passado e outras 8.494,22 toneladas neste ano. Mesmo após a limpeza, porém, alguns locais voltam a receber lixo e entulho, mantendo um problema que exige trabalho constante.
Entre os pontos com maior ocorrência estão Jardim São Camilo, Balsan, Ivoturucaia, Vila Ana, Fepasa, Almerinda Chaves, Novo Horizonte e Jardim Sorocabana, segundo a Prefeitura. São Camilo e Balsan estão entre as regiões que mais demandam limpeza e contam com equipes fixas atuando diariamente.
Pelo serviço 156, também aumentou a procura por atendimento. Foram 972 pedidos relacionados ao descarte irregular em 2025 e 1.066 em 2026, até o momento, segundo o município. O número representa alta de 9,67%.
Um problema que se repete
Mesmo após a retirada dos resíduos, alguns pontos voltam a receber lixo e entulho. No Jardim São Camilo, onde a limpeza precisa ser feita com frequência, a situação faz parte da rotina de quem vive na região. Morador do Jardim São Camilo, Roberto de Oliveira conta que o descarte irregular incomoda não apenas pela aparência das ruas, mas também pelos riscos para quem vive próximo aos pontos. “Eu moro no Jardim São Camilo há bastante tempo e uma coisa que me deixa muito incomodado é ver esses pontos de descarte irregular espalhados pelo bairro. É só andar um pouco pelas ruas que você encontra lixo, entulho, móveis velhos. Parece que algumas pessoas simplesmente não têm consciência de que aquilo vai ficar ali e quem mora no bairro é que vai ter que conviver com isso”, relata.
O morador também critica quem opta por deixar os resíduos nas ruas mesmo quando existem alternativas para o descarte correto. “O que mais revolta é que muitas vezes a pessoa poderia simplesmente fazer o descarte de maneira correta, mas prefere jogar na rua. Eu acho que falta um pouco de consciência e respeito pelo próprio lugar onde a gente mora. Porque depois que o lixo está ali, não é só problema de quem jogou, vira problema de todo o bairro”, diz.
Atuante no Jardim São Camilo, o vereador Zé Dias acompanha de perto as demandas relacionadas ao descarte irregular no bairro. Para ele, um dos principais obstáculos enfrentados pelos moradores é a distância até os locais adequados para deixar os resíduos. Segundo o vereador, o São Camilo tem cerca de 70 vielas e, em alguns casos, os moradores precisam percorrer aproximadamente 300 metros até o ponto mais próximo. “Também temos outro problema: pessoas de outros bairros acabam indo até o São Camilo para fazer descarte irregular, o que aumenta ainda mais a quantidade de lixo em alguns locais”, afirma.
Segundo Zé Dias, o bairro conta atualmente com um caminhão que passa diariamente para recolher objetos e fazer o serviço de cata-treco. Para ele, a instalação de um Ecoponto na região poderia facilitar o descarte correto. O vereador afirma que já indicou à Prefeitura uma área pública na Rua José Maria Whitaker para receber o equipamento. “Estamos articulando essa possibilidade junto ao prefeito Gustavo Martinelli, porque a implantação de um Ecoponto será muito importante não apenas para o Jardim São Camilo, mas também para toda a região”, diz.
Quem faz diferente
Enquanto alguns pontos continuam recebendo lixo, moradores que utilizam os locais corretos mostram que existem alternativas. Morador do Jardim Tarumã, Marcos Andrade costuma levar os resíduos de casa ao Ecoponto próximo de sua residência. “Eu sempre procuro levar os resíduos que tenho em casa para o Ecoponto, principalmente porque moro perto e fica bem fácil para mim. Eu me incomodo bastante quando vejo lixo e entulho jogados nas ruas, porque além de deixar o bairro com uma aparência ruim, acaba trazendo outros problemas para os moradores”, afirma.
Para ele, a proximidade facilita o descarte correto. “Como tenho um Ecoponto próximo de casa, não vejo motivo para deixar os resíduos na rua ou em lugares inadequados. Quando tenho materiais para descartar, já separo e aproveito para levar. É uma coisa simples que eu consigo fazer e que ajuda a manter o bairro mais limpo”, diz.
Onde o lixo deve ir
Jundiaí possui seis Ecopontos, além do Geresol, segundo a Prefeitura. Os espaços recebem gratuitamente materiais como pequenos volumes de entulho, móveis, madeira, resíduos verdes, eletrônicos e eletrodomésticos. Cada residência pode levar até 1 m³ por semana.
A cidade também conta com coleta seletiva em 100% do município. Em 2025, foram recolhidas 8.995,79 toneladas de materiais recicláveis, 7,5% a mais que em 2024, quando o volume chegou a 8.391,31 toneladas.
Após a coleta, os materiais são levados ao Geresol para triagem. O que pode ser aproveitado segue para a indústria recicladora. Segundo o município, os recursos obtidos são usados na manutenção do espaço, na compra de lixeiras para áreas públicas e em ações de educação ambiental.
A separação em casa também interfere no aproveitamento. Segundo a Prefeitura, recicláveis misturados a restos de comida e outros resíduos podem ser contaminados e perder a possibilidade de reciclagem. O município também aponta a retirada de materiais de maior valor por catadores informais antes da coleta como um dos fatores que reduzem o aproveitamento.
Fiscalização
Além da limpeza, a Prefeitura mantém ações de monitoramento e orientação e recebe denúncias pelo 156. O descarte irregular pode resultar em multa. Segundo informações divulgadas pelo município, os valores variam de R$ 400 em áreas particulares a R$ 13 mil em áreas públicas, dependendo da situação. A fiscalização também é tema de discussão na Câmara Municipal.
Há ainda propostas em discussão para ampliar a identificação dos responsáveis pelo descarte, inclusive com monitoramento eletrônico, e para criar um Mapa Municipal de Pontos Críticos de Descarte Irregular, reunindo os locais onde o problema ocorre com maior frequência.