A Região Metropolitana de Jundiaí entra no fim de semana sob atenção para novos temporais depois de uma sequência de chuvas que já provocou quedas de árvores, alagamentos, danos e transtornos no trânsito. De acordo com a Defesa Civil, Jundiaí está em estado de alerta em relação às chuvas previstas para a manhã de sábado (12). Segundo o órgão, o acumulado pode ultrapassar os 30 milímetros.
Nas últimas 12 horas, os pluviômetros registraram 33,4 mm na região do bairro Fazenda Grande, 29,2 mm na Roseira e 27,2 mm no Jardim Tamoio. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), dois semáforos apresentaram problemas durante as chuvas, sendo no cruzamento da rua Palmira Cervi Bárbaro com a rodovia Vereador Geraldo Dias e outro no cruzamento da rua Alberto Langue com a Adoniro Ladeira.
Durante a chuva foram registradas quedas de árvores na avenida Nilo Tracci e na rua Ônix, ambas no bairro Currupira, assim como na rua Diamante, Rodovia Azko Nobel e na rua Antônio Ovídio Rodrigues. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e da Defesa Civil atuaram nos locais e as vias também foram liberadas.
No Horto Florestal, um muro de um terreno particular cedeu e equipes da Defesa Civil estiveram no local e realizaram interdição parcial da área, como medida preventiva de segurança, sem registros de deslizamentos ou desmoronamentos.
Segundo o Climatempo, as sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí têm previsão de chuva e trovoadas neste sábado (12). As temperaturas máximas devem ficar entre 23°C e 24°C, enquanto as mínimas variam de 17°C a 19°C. No domingo (13), a instabilidade deve continuar, acompanhada de queda nas temperaturas. Em Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, a máxima prevista é de 17°C, enquanto Itupeva deve chegar a 18°C. O cenário também é de chuva em Cabreúva, Jarinu e Louveira.
Região
Um dos eventos mais críticos foi em Ivoturucaia, bairro que faz divisa entre Jundiaí e Várzea Paulista, onde novos deslizamentos de terra voltaram a preocupar moradores e levantam o risco de continuidade do deslocamento da encosta. A área já é alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo, que apura a responsabilidade dos municípios pela situação das famílias. Segundo o MP, cerca de 90 moradias estão em áreas classificadas como de risco alto ou muito alto.
Houve também queda de muro no Jardim América I. A Defesa Civil orienta os moradores a evitar áreas alagadas e locais abertos durante tempestades, principalmente próximos a árvores, postes e estruturas metálicas.
Já em Itupeva, o volume chegou a 62 mm em 24 horas, enquanto Várzea Paulista teve pontos de alagamento e queda de muro. A previsão de novas chuvas também levou ao adiamento de eventos na região.
Eventos adiados
Em Jundiaí, a previsão de novos temporais provocou o adiamento do Sexta no Centro, que seria realizado na sexta-feira (11), e do Sabores da Gente, marcado para sábado (12). Os eventos foram transferidos para os dias 18 e 19 de setembro. Os centros esportivos também permanecem fechados neste final de semana. Em Itupeva, eventos previstos para a manhã de sábado (12) também foram adiados preventivamente.
A previsão mantém a região em atenção. A Defesa Civil monitora a situação do solo após os acumulados dos últimos dias, enquanto o INMET prevê possibilidade de 30 a 60 mm de chuva por hora ou até 100 mm no dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e granizo. Entre os riscos estão quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.
Até o fechamento desta edição, as Defesas Civis de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Louveira não haviam respondido aos questionamentos do Jornal de Jundiaí sobre o volume de chuva e eventuais ocorrências registradas nos municípios.