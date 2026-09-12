A Região Metropolitana de Jundiaí entra no fim de semana sob atenção para novos temporais depois de uma sequência de chuvas que já provocou quedas de árvores, alagamentos, danos e transtornos no trânsito. De acordo com a Defesa Civil, Jundiaí está em estado de alerta em relação às chuvas previstas para a manhã de sábado (12). Segundo o órgão, o acumulado pode ultrapassar os 30 milímetros.

Nas últimas 12 horas, os pluviômetros registraram 33,4 mm na região do bairro Fazenda Grande, 29,2 mm na Roseira e 27,2 mm no Jardim Tamoio. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), dois semáforos apresentaram problemas durante as chuvas, sendo no cruzamento da rua Palmira Cervi Bárbaro com a rodovia Vereador Geraldo Dias e outro no cruzamento da rua Alberto Langue com a Adoniro Ladeira.

Durante a chuva foram registradas quedas de árvores na avenida Nilo Tracci e na rua Ônix, ambas no bairro Currupira, assim como na rua Diamante, Rodovia Azko Nobel e na rua Antônio Ovídio Rodrigues. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e da Defesa Civil atuaram nos locais e as vias também foram liberadas.