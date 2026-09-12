13 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SERVIÇOS

Iluminação por LED deve chegar a 100% até 2028

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Iluminação LED já está presente em 17,6 mil pontos de Jundiaí
Iluminação LED já está presente em 17,6 mil pontos de Jundiaí

Jundiaí ainda precisa trocar 47.684 pontos de iluminação pública por LED para concluir a modernização da rede. Dos 65.320 pontos existentes no município, 17.636 já usam a tecnologia, o equivalente a cerca de 30% do total. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em informação exclusiva ao Jornal de Jundiaí, a meta é chegar a 100% de LED até o fim de 2028, com um contrato de cinco anos no valor de R$ 103 milhões.

A troca das lâmpadas convencionais por LED pode reduzir entre 50% e 60% o consumo de energia em cada ponto modernizado, segundo a Secretaria. A tecnologia também tem vida útil maior que as lâmpadas de vapor de sódio e metálico, o que deve reduzir os gastos com manutenção. Hoje, cerca de 70% dos pontos de iluminação de Jundiaí ainda utilizam lâmpadas convencionais. São 47.684 pontos que deverão ser substituídos nos próximos dois anos.

Diferença nas ruas

A mudança já pode ser percebida em alguns pontos do município, mas ainda há locais onde moradores enfrentam iluminação considerada insuficiente. Morador e comerciante do Centro, Márcio Zaratin afirma que a diferença é clara entre os locais que receberam LED e os que ainda mantêm as lâmpadas antigas. “Na minha rua, a Senador Fonseca, no geral, é mal iluminada e tem algumas lâmpadas queimadas. Na Praça do Fórum, a iluminação melhorou e, com isso, também melhorou a sensação de segurança à noite”, relata.

Segundo Zaratin, a diferença fica ainda mais evidente na região da Praça Arnaldo Levada. “Na praça, as luzes foram trocadas por LED e está agora muito bem iluminada, como se fosse dia. No entanto, na rua paralela à Nove de Julho, que leva até a praça, continuam as luzes amarelas. Fica mais escuro e, na minha opinião, isso acaba ocultando parte da melhoria ocorrida na praça”, afirma.

Moradora do Centro, Adriana Martins também percebe a diferença entre os pontos que receberam LED e as ruas que ainda mantêm a iluminação amarela. “Minha rua é a última do Centro e os postes ainda têm iluminação amarela. No final dela tem uma pracinha onde os postes eram antigos e tínhamos muitos problemas. Depois que foram trocados por LED, ficou super claro. Fica muito mais claro o local e acaba inibindo quem está com má intenção”, afirma.

Quanto será investido

O contrato firmado pelo município prevê R$ 103 milhões ao longo de cinco anos, com média de R$ 20,6 milhões por ano. Segundo a Secretaria, o valor contempla a modernização da iluminação pública, além dos serviços de manutenção e expansão da rede. Em 2025, a manutenção, a expansão e a modernização foram realizadas por meio de uma contratação emergencial de aproximadamente R$ 9 milhões.

Em 2026, a execução do serviço ocorre conforme as ordens de trabalho e as medições mensais previstas no contrato. Até 3 de setembro, mais de 6 mil lâmpadas já haviam sido substituídas por LED, segundo a Secretaria.

Trocas até 2028

Neste ano, a prioridade são os grandes corredores viários, avenidas, região Central e bairros com maior circulação de veículos e pedestres. Em 2027, a previsão é avançar para vias secundárias, bairros residenciais, praças e parques. Em 2028, ficam as áreas que ainda não tiverem recebido a tecnologia, incluindo regiões rurais e periféricas. A previsão é que, ao final do processo, os 65.320 pontos de iluminação pública do município estejam com LED.

Quanto entra pela CIP

A modernização é custeada, entre outras fontes, pela Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), cobrança incluída na conta de energia elétrica. Segundo dados publicados na Imprensa Oficial do Município, o orçamento de 2026 prevê R$ 43,96 milhões em arrecadação com a contribuição. Até fevereiro, R$ 7,39 milhões já haviam sido arrecadados.

Segundo a Secretaria, a economia com a modernização virá principalmente da redução do consumo de energia e dos custos de manutenção. Ainda não foi informado, porém, quanto o município espera economizar por ano quando toda a rede estiver com LED.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários