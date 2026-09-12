Jundiaí ainda precisa trocar 47.684 pontos de iluminação pública por LED para concluir a modernização da rede. Dos 65.320 pontos existentes no município, 17.636 já usam a tecnologia, o equivalente a cerca de 30% do total. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em informação exclusiva ao Jornal de Jundiaí, a meta é chegar a 100% de LED até o fim de 2028, com um contrato de cinco anos no valor de R$ 103 milhões.
A troca das lâmpadas convencionais por LED pode reduzir entre 50% e 60% o consumo de energia em cada ponto modernizado, segundo a Secretaria. A tecnologia também tem vida útil maior que as lâmpadas de vapor de sódio e metálico, o que deve reduzir os gastos com manutenção. Hoje, cerca de 70% dos pontos de iluminação de Jundiaí ainda utilizam lâmpadas convencionais. São 47.684 pontos que deverão ser substituídos nos próximos dois anos.
Diferença nas ruas
A mudança já pode ser percebida em alguns pontos do município, mas ainda há locais onde moradores enfrentam iluminação considerada insuficiente. Morador e comerciante do Centro, Márcio Zaratin afirma que a diferença é clara entre os locais que receberam LED e os que ainda mantêm as lâmpadas antigas. “Na minha rua, a Senador Fonseca, no geral, é mal iluminada e tem algumas lâmpadas queimadas. Na Praça do Fórum, a iluminação melhorou e, com isso, também melhorou a sensação de segurança à noite”, relata.
Segundo Zaratin, a diferença fica ainda mais evidente na região da Praça Arnaldo Levada. “Na praça, as luzes foram trocadas por LED e está agora muito bem iluminada, como se fosse dia. No entanto, na rua paralela à Nove de Julho, que leva até a praça, continuam as luzes amarelas. Fica mais escuro e, na minha opinião, isso acaba ocultando parte da melhoria ocorrida na praça”, afirma.
Moradora do Centro, Adriana Martins também percebe a diferença entre os pontos que receberam LED e as ruas que ainda mantêm a iluminação amarela. “Minha rua é a última do Centro e os postes ainda têm iluminação amarela. No final dela tem uma pracinha onde os postes eram antigos e tínhamos muitos problemas. Depois que foram trocados por LED, ficou super claro. Fica muito mais claro o local e acaba inibindo quem está com má intenção”, afirma.
Quanto será investido
O contrato firmado pelo município prevê R$ 103 milhões ao longo de cinco anos, com média de R$ 20,6 milhões por ano. Segundo a Secretaria, o valor contempla a modernização da iluminação pública, além dos serviços de manutenção e expansão da rede. Em 2025, a manutenção, a expansão e a modernização foram realizadas por meio de uma contratação emergencial de aproximadamente R$ 9 milhões.
Em 2026, a execução do serviço ocorre conforme as ordens de trabalho e as medições mensais previstas no contrato. Até 3 de setembro, mais de 6 mil lâmpadas já haviam sido substituídas por LED, segundo a Secretaria.
Trocas até 2028
Neste ano, a prioridade são os grandes corredores viários, avenidas, região Central e bairros com maior circulação de veículos e pedestres. Em 2027, a previsão é avançar para vias secundárias, bairros residenciais, praças e parques. Em 2028, ficam as áreas que ainda não tiverem recebido a tecnologia, incluindo regiões rurais e periféricas. A previsão é que, ao final do processo, os 65.320 pontos de iluminação pública do município estejam com LED.
Quanto entra pela CIP
A modernização é custeada, entre outras fontes, pela Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), cobrança incluída na conta de energia elétrica. Segundo dados publicados na Imprensa Oficial do Município, o orçamento de 2026 prevê R$ 43,96 milhões em arrecadação com a contribuição. Até fevereiro, R$ 7,39 milhões já haviam sido arrecadados.
Segundo a Secretaria, a economia com a modernização virá principalmente da redução do consumo de energia e dos custos de manutenção. Ainda não foi informado, porém, quanto o município espera economizar por ano quando toda a rede estiver com LED.