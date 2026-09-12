A troca das lâmpadas convencionais por LED pode reduzir entre 50% e 60% o consumo de energia em cada ponto modernizado, segundo a Secretaria. A tecnologia também tem vida útil maior que as lâmpadas de vapor de sódio e metálico, o que deve reduzir os gastos com manutenção. Hoje, cerca de 70% dos pontos de iluminação de Jundiaí ainda utilizam lâmpadas convencionais. São 47.684 pontos que deverão ser substituídos nos próximos dois anos.

Jundiaí ainda precisa trocar 47.684 pontos de iluminação pública por LED para concluir a modernização da rede. Dos 65.320 pontos existentes no município, 17.636 já usam a tecnologia, o equivalente a cerca de 30% do total. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em informação exclusiva ao Jornal de Jundiaí, a meta é chegar a 100% de LED até o fim de 2028, com um contrato de cinco anos no valor de R$ 103 milhões.

A mudança já pode ser percebida em alguns pontos do município, mas ainda há locais onde moradores enfrentam iluminação considerada insuficiente. Morador e comerciante do Centro, Márcio Zaratin afirma que a diferença é clara entre os locais que receberam LED e os que ainda mantêm as lâmpadas antigas. “Na minha rua, a Senador Fonseca, no geral, é mal iluminada e tem algumas lâmpadas queimadas. Na Praça do Fórum, a iluminação melhorou e, com isso, também melhorou a sensação de segurança à noite”, relata.

Segundo Zaratin, a diferença fica ainda mais evidente na região da Praça Arnaldo Levada. “Na praça, as luzes foram trocadas por LED e está agora muito bem iluminada, como se fosse dia. No entanto, na rua paralela à Nove de Julho, que leva até a praça, continuam as luzes amarelas. Fica mais escuro e, na minha opinião, isso acaba ocultando parte da melhoria ocorrida na praça”, afirma.

Moradora do Centro, Adriana Martins também percebe a diferença entre os pontos que receberam LED e as ruas que ainda mantêm a iluminação amarela. “Minha rua é a última do Centro e os postes ainda têm iluminação amarela. No final dela tem uma pracinha onde os postes eram antigos e tínhamos muitos problemas. Depois que foram trocados por LED, ficou super claro. Fica muito mais claro o local e acaba inibindo quem está com má intenção”, afirma.