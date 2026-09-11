O que começou nos corredores da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) como a trajetória de duas estudantes ganhou um novo capítulo anos depois, desta vez como professoras e responsáveis pela organização de um dos eventos acadêmicos da instituição. Durante a abertura do XVIII Congresso Médico Acadêmico (CMA), Renata e Mariana se reencontraram com parte importante de suas próprias histórias.
Entre lembranças dos tempos de graduação, as duas recordaram momentos vividos na FMJ e o caminho percorrido até retornarem à instituição em uma nova posição.
Mariana iniciou sua trajetória como docente na FMJ em 2020 e tornou-se professora efetiva da disciplina de Dermatologia. Desde então, passou a conciliar a carreira acadêmica com a atuação médica e a vida pessoal, como mãe e esposa. Segundo ela, o apoio da família foi fundamental para seguir na docência e assumir novos desafios dentro da instituição.
A relação de Renata com a FMJ começou ainda antes da graduação. Vinda de Bauru para realizar a matrícula, ela havia sido aprovada em uma faculdade mais próxima de sua cidade natal, mas o acolhimento que encontrou em Jundiaí fez com que escolhesse permanecer na cidade.
Durante a graduação, participou de ligas acadêmicas, projetos, monitorias e atividades de iniciação científica. Também foi na faculdade que conheceu o marido e construiu parte significativa de sua vida em Jundiaí. Desde 2012, atua como docente da instituição.
A parceria entre as duas ganhou força quando surgiu o convite para organizar o congresso. Renata aceitou o desafio, mas fez uma condição: Mariana deveria estar ao seu lado na organização. O pedido se concretizou e as duas passaram a conduzir juntas os trabalhos relacionados ao evento.
Mais do que uma programação científica, o XVIII CMA também representou uma oportunidade de celebrar trajetórias construídas dentro da própria FMJ. Ex-alunas de diferentes turmas, Renata e Mariana se tornaram amigas, médicas e professoras e, anos depois, voltaram a ocupar os mesmos espaços que fizeram parte de suas formações, agora como docentes.
O reencontro durante a abertura do congresso reforçou que algumas histórias iniciadas na graduação não terminam com a formatura. Elas continuam pelos corredores, nas salas de aula e, principalmente, nos vínculos construídos ao longo dos anos.