O que começou nos corredores da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) como a trajetória de duas estudantes ganhou um novo capítulo anos depois, desta vez como professoras e responsáveis pela organização de um dos eventos acadêmicos da instituição. Durante a abertura do XVIII Congresso Médico Acadêmico (CMA), Renata e Mariana se reencontraram com parte importante de suas próprias histórias.

Entre lembranças dos tempos de graduação, as duas recordaram momentos vividos na FMJ e o caminho percorrido até retornarem à instituição em uma nova posição.

Mariana iniciou sua trajetória como docente na FMJ em 2020 e tornou-se professora efetiva da disciplina de Dermatologia. Desde então, passou a conciliar a carreira acadêmica com a atuação médica e a vida pessoal, como mãe e esposa. Segundo ela, o apoio da família foi fundamental para seguir na docência e assumir novos desafios dentro da instituição.