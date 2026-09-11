Estão abertas as inscrições para o Concurso Miss e Mister Melhor Idade Jundiaí 2026, uma das atrações dos Jogos+60, que serão realizados entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro em diferentes espaços esportivos da cidade.
O concurso busca celebrar a beleza, a alegria, a vitalidade e a experiência da melhor idade, valorizando os participantes e mostrando que a idade não é um limite para viver novas experiências, fazer amizades e ocupar espaços de destaque na sociedade.
O baile que definirá os representantes deste ano será realizado no dia 30 de setembro, às 15h, na Associação Clube Primavera, localizada na Avenida Vicente Pires Pardini, 85, no Jardim Estádio.
Podem participar pessoas com 60 anos completos ou mais, nascidas em 1966 ou antes. As inscrições para o concurso seguem até o dia 25 de setembro. Além do desfile e da escolha dos representantes, o evento integra a programação dos Jogos+60, iniciativa que reúne atividades esportivas e de convivência voltadas à população idosa.
A abertura dos Jogos acontece no dia 26 de setembro, às 8h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. A programação inclui modalidades como atletismo, bocha, buraco, damas, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, beach tennis, truco, xadrez e vôlei adaptado, além de atividades de vivência em canoagem e walking football e passeio ciclístico.
As inscrições para participação nos Jogos+60 podem ser realizadas até 20 de setembro.
O evento conta com apoio da Escola de Educação Física de Jundiaí (ESEF) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI).