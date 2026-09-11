Estão abertas as inscrições para o Concurso Miss e Mister Melhor Idade Jundiaí 2026, uma das atrações dos Jogos+60, que serão realizados entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro em diferentes espaços esportivos da cidade.

O concurso busca celebrar a beleza, a alegria, a vitalidade e a experiência da melhor idade, valorizando os participantes e mostrando que a idade não é um limite para viver novas experiências, fazer amizades e ocupar espaços de destaque na sociedade.

O baile que definirá os representantes deste ano será realizado no dia 30 de setembro, às 15h, na Associação Clube Primavera, localizada na Avenida Vicente Pires Pardini, 85, no Jardim Estádio.