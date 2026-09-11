A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, informou que as aulas da rede municipal estão suspensas no período da tarde desta sexta-feira (11) . A medida segue a orientação da Defesa Civil Estadual.

A orientação ocorreu diante da previsão de chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Em caso de emergência, os telefones de contato são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

A Prefeitura de Várzea Paulista deixou orientações à população