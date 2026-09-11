11 de setembro de 2026
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DEFESA CIVIL

Várzea Paulista tem aulas suspensas por previsão de fortes chuvas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Várzea Paulista
Em caso de emergência, os telefones de contato são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.
Em caso de emergência, os telefones de contato são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, informou que as aulas da rede municipal estão suspensas no período da tarde desta sexta-feira (11) . A medida segue a orientação da Defesa Civil Estadual. 

A orientação ocorreu diante da previsão de chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Em caso de emergência, os telefones de contato são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

A Prefeitura de Várzea Paulista deixou orientações à população

Procurar abrigo em uma construção segura;

  • Evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas;

  • Afastar-se de coberturas, placas, fachadas e outras estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;

    • Em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, longe de janelas;

  • Não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas;

  • Acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.

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