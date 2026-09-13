Há uma tendência estadual de baixa nos roubos e furtos de celulares. Autoridades da segurança pública atribuem a situação aos novos mecanismos de proteção digital e ao combate à receptação. Fato é que, em Jundiaí, a tendência também é essa. O município registrou, entre janeiro e julho deste ano, 1.180 registros, envolvendo 1.220 aparelhos subtraídos. No mesmo período do ano passado, haviam sido 1.416 registros de boletins de ocorrência de 1.853 aparelhos. A redução é de 16,6% nas ocorrências e 34% no número de aparelhos subtraídos.
Nos dados, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o número de aparelhos é maior, pois pode haver subtração de mais do que um em uma mesma ocorrência. Em todo o ano de 2025, o município havia registrado 2.258 ocorrências, com 2.715 celulares contabilizados. Já em 2024, foram 2.376 registros, correspondentes a 2.572 aparelhos. No ano de 2023, foram 3.115 celulares subtraídos em Jundiaí, média de mais de oito por dia, ou um a cada três horas.
É preciso lembrar, porém, que a subtração de celulares, incluindo roubo e furto dos aparelhos, não tem o número de registros igual ao de ocorrências reais, porque nem todas as pessoas fazem o boletim de ocorrência neste tipo de caso.
Medidas
A redução em Jundiaí também coloca o município em linha com o cenário observado em todo o Estado de São Paulo, que apresentou queda nos crimes envolvendo celulares. De acordo com as estatísticas divulgadas pela SSP-SP, o Estado registrou 48.124 roubos de celular entre janeiro e julho de 2026, uma redução de 20,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 60.544 casos. O resultado é o menor da série histórica para o período, iniciada em 2017. Naquele ano, haviam sido contabilizados 143.737 roubos de celular até julho.
Segundo o secretário da Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, o policiamento orientado tem papel na redução. “O policiamento orientado permite identificar as áreas e os períodos de maior incidência e direcionar operações para combater os crimes de forma mais eficiente”, afirmou. Entre as estratégias adotadas, há o SP Mobile, programa criado para integrar ações de prevenção e repressão ao furto e ao roubo de celulares. O sistema permite localizar aparelhos que foram subtraídos e posteriormente voltam a ser ativados por terceiros.
Desde 2023, o programa já possibilitou a recuperação de mais de 30 mil celulares em todo o Estado de São Paulo. Aproximadamente 10 mil aparelhos já foram devolvidos aos proprietários. Além do SP Mobile, para frear o aumento de casos de roubos e furtos de celulares, sobretudo para movimentações financeiras, nos últimos anos, o Governo Federal lançou o Celular Seguro, aplicativo que permite aos cidadãos comunicar ocorrências de roubos e furtos de celulares, contribuindo para a redução desses crimes e também da receptação. Além disso, antes de comprar um celular, qualquer cidadão pode consultar se o aparelho possui alguma restrição por roubo, furto ou extravio.
Foco na receptação
Em ação mais recente, pelo menos sete caminhões e dois ônibus com mais de 50 toneladas de aparelhos e peças de celulares foram apreendidos durante a Operação Frankmobile, até a tarde de quinta-feira (10). A ação, que reuniu cerca de 1,7 mil agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Ministério Público, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria da Fazenda, foi criada para desarticular a cadeia de roubo, furto e receptação que operava em São Paulo. A ação é a maior já realizada no Estado.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de 15 pessoas. Os celulares foram apreendidos na Capital. Além dos aparelhos, a polícia também apreendeu R$ 122,5 mil em dinheiro, dois cartões bancários e três relógios, além de notebooks, tablets e pendrives. Todo o material apreendido foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil, onde ficará armazenado até o final das investigações. A operação é resultado do trabalho de inteligência conduzida pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaego) nos últimos dois anos.
Entenda como funcionava a cadeia do esquema
- O primeiro reúne os criminosos responsáveis por roubar os aparelhos das vítimas, muitas vezes por meio da quebra de vidros de automóveis nos congestionamentos na capital paulista, além de roubos, latrocínios e furtos em grandes eventos.
- Os celulares furtados ou roubados chegam ao segundo núcleo, encarregado de desbloqueá-los e de transferir valores de contas bancárias das vítimas para contas de terceiros, além do roubo de dados pessoais.
- O terceiro núcleo cuida da revenda dos aparelhos. Para tanto, alteram o IMEI (número que identifica cada celular) e removem outros bloqueios técnicos para realocação de peças, recorrendo a sites hospedados no exterior. Com isso, os celulares são revendidos sem vínculo aparente com os registros dos crimes antecedentes, frustrando as providências de bloqueio associadas ao IMEI original.
- O quarto núcleo é responsável por desmontar os celulares, vendendo as peças dos aparelhos separadamente para maximizar o lucro da atividade ilícita.