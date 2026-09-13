Há uma tendência estadual de baixa nos roubos e furtos de celulares. Autoridades da segurança pública atribuem a situação aos novos mecanismos de proteção digital e ao combate à receptação. Fato é que, em Jundiaí, a tendência também é essa. O município registrou, entre janeiro e julho deste ano, 1.180 registros, envolvendo 1.220 aparelhos subtraídos. No mesmo período do ano passado, haviam sido 1.416 registros de boletins de ocorrência de 1.853 aparelhos. A redução é de 16,6% nas ocorrências e 34% no número de aparelhos subtraídos.

Nos dados, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o número de aparelhos é maior, pois pode haver subtração de mais do que um em uma mesma ocorrência. Em todo o ano de 2025, o município havia registrado 2.258 ocorrências, com 2.715 celulares contabilizados. Já em 2024, foram 2.376 registros, correspondentes a 2.572 aparelhos. No ano de 2023, foram 3.115 celulares subtraídos em Jundiaí, média de mais de oito por dia, ou um a cada três horas.

É preciso lembrar, porém, que a subtração de celulares, incluindo roubo e furto dos aparelhos, não tem o número de registros igual ao de ocorrências reais, porque nem todas as pessoas fazem o boletim de ocorrência neste tipo de caso.

Medidas