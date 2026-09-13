A queda de cabelo, muitas vezes encarada como um processo inevitável do envelhecimento, passou a ser tratada de outra maneira por quem não se sente confortável com a própria imagem. Nos últimos anos, o transplante capilar ganhou espaço entre os procedimentos procurados por brasileiros e deixou de ser associado exclusivamente a celebridades. O movimento também chegou a Jundiaí, onde profissionais da área relatam aumento na procura. Para especialistas, a evolução das técnicas, o acesso à informação e a mudança na relação com a autoestima ajudam a explicar esse cenário.

Segundo os dados apresentados pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), houve crescimento de 16,5% no número de mulheres que buscaram o procedimento em comparação com 2021. O levantamento também aponta que 90% dos pacientes tinham como principal motivação o desejo de se sentir mais atraentes, enquanto 63% buscavam uma aparência mais jovem. A ABCRC estima que a média anual seja mais de 6 mil procedimentos realizados em 2022, mas o número segue crescendo.

Novas possibilidades