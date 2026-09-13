A queda de cabelo, muitas vezes encarada como um processo inevitável do envelhecimento, passou a ser tratada de outra maneira por quem não se sente confortável com a própria imagem. Nos últimos anos, o transplante capilar ganhou espaço entre os procedimentos procurados por brasileiros e deixou de ser associado exclusivamente a celebridades. O movimento também chegou a Jundiaí, onde profissionais da área relatam aumento na procura. Para especialistas, a evolução das técnicas, o acesso à informação e a mudança na relação com a autoestima ajudam a explicar esse cenário.
Segundo os dados apresentados pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), houve crescimento de 16,5% no número de mulheres que buscaram o procedimento em comparação com 2021. O levantamento também aponta que 90% dos pacientes tinham como principal motivação o desejo de se sentir mais atraentes, enquanto 63% buscavam uma aparência mais jovem. A ABCRC estima que a média anual seja mais de 6 mil procedimentos realizados em 2022, mas o número segue crescendo.
Novas possibilidades
Para Gabriela Giacomini Pereira, proprietária da NovoFio Jundiaí, a popularização está diretamente relacionada à mudança na percepção social sobre o procedimento. “Deixou de ser uma exclusividade de celebridades e se tornou acessível a todos”, afirma. Segundo ela, a procura já não está concentrada apenas em homens mais velhos: mulheres e pessoas mais jovens também chegam às clínicas interessadas em recuperar os fios e, principalmente, a confiança na própria aparência.
Gabriela Giacomini Pereira, proprietária de clínica em Jundiaí, observa mudança no perfil dos pacientes que procuram o transplante capilar
A mudança de público também é percebida por Tiago Secches, diretor e sócio do iCB Transplante Capilar. Para ele, o crescimento do setor está ligado tanto à evolução das técnicas quanto à facilidade de acesso à informação. “Hoje o paciente chega ao consultório conhecendo técnicas, vendo resultados e buscando entender melhor as possibilidades”, explica. Na avaliação do empresário, essa transformação também aumentou a responsabilidade dos profissionais, já que a cirurgia passou a ser mais procurada e discutida fora dos círculos especializados.
Para a tricologista da NovoFio, Nathália Camargo, esse movimento é percebido na prática. Segundo ela, atualmente são realizadas cerca de três cirurgias por mês na clínica, mas os tratamentos capilares são incontáveis. Segundo ela, a procura teria aumentado aproximadamente 70% depois da pandemia, crescimento justificável pelo aumento de casos de queda de cabelo por estresse e como sintoma observado em alguns pacientes após a covid-19. O fenômeno ampliou a atenção para a saúde capilar e levou mais pessoas a procurar avaliação especializada antes de decidir por um procedimento.
Técnicas diferentes
Apesar da popularização, a cirurgia ainda é cercada por dúvidas, inclusive sobre o próprio nome. Gabriela explica que “implante” e “transplante” são usados muitas vezes como sinônimos, mas tecnicamente representam situações diferentes. “O transplante é um procedimento mais natural, onde retiramos fios da própria pessoa, geralmente da parte posterior da cabeça, para preencher áreas calvas”, explica. O conceito é importante porque o procedimento utiliza unidades foliculares do próprio paciente, que são transferidas da chamada área doadora para a região que precisa ser restaurada.
Entre as técnicas utilizadas atualmente está a FUE, que permite a retirada individual das unidades foliculares. O avanço contribuiu para resultados mais naturais e para uma recuperação considerada mais rápida, mas não significa que a técnica, sozinha, determine o resultado. “É preciso saber selecionar os fios, respeitar a área doadora, definir a direção e o ângulo de crescimento e planejar a distribuição dos folículos”, afirma Tiago. Para ele, o conhecimento técnico precisa estar associado a diagnóstico e planejamento individualizados.
Esse planejamento também é necessário porque o transplante não produz uma quantidade ilimitada de novos fios. As unidades foliculares disponíveis na área doadora precisam ser utilizadas de maneira estratégica, considerando a evolução da queda ao longo do tempo. “Um bom planejamento não pensa apenas no resultado daqui a um ano. Ele precisa pensar também em como aquele paciente estará daqui a 10, 15 ou 20 anos”, ressalta Tiago. A avaliação deve considerar, entre outros fatores, idade, padrão de queda, características dos fios e qualidade da área doadora.
Profissional confiável
A escolha do profissional também ganhou importância diante da expansão do mercado. Tiago recomenda verificar formação, registro profissional, experiência específica, estrutura da clínica e acompanhamento depois da cirurgia. Ele também alerta para promessas exageradas nas redes sociais. “O paciente não deveria escolher uma cirurgia da mesma maneira que escolhe um produto. Ele está escolhendo um tratamento médico”, afirma. A orientação é especialmente relevante diante da possibilidade de complicações e da dificuldade de reparar procedimentos mal planejados.
Para quem passa pela cirurgia, entretanto, o resultado pode representar uma mudança que vai além da imagem. Aos 50 anos, o motorista Cláudio Márcio Tobini decidiu realizar o transplante depois de conviver com o incômodo provocado pela perda de cabelo. A recuperação, segundo ele, foi tranquila, e os primeiros sinais de crescimento apareceram aproximadamente três meses depois. “Estou muito satisfeito com o resultado. O transplante melhorou bastante minha autoestima e hoje me sinto mais confiante com a minha aparência”, relata.
A expansão do transplante capilar, portanto, acompanha uma mudança na forma como a queda de cabelo é encarada. Se antes o problema era muitas vezes escondido ou tratado como algo inevitável, hoje mais pessoas procuram informação e alternativas para lidar com ele. Para Gabriela, esse movimento também reforça o propósito de quem trabalha com restauração capilar. “Acreditamos que recuperar os fios é, na verdade, recuperar histórias. Cada detalhe do nosso trabalho é cuidadosamente planejado para garantir resultados naturais e uma experiência transformadora”, afirma.
Mais do que a recuperação dos fios, a procura pelo procedimento revela como a relação com a própria aparência pode influenciar a confiança e o bem-estar. A tendência de crescimento do setor, porém, vem acompanhada da necessidade de escolhas responsáveis. Diagnóstico, indicação correta, expectativas realistas e acompanhamento médico são etapas que não podem ser substituídas pela promessa de um resultado rápido. Em um mercado cada vez mais popular, a informação passa a ser também uma ferramenta para que o paciente escolha com segurança.