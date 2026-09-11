Quando se fala em saúde mental, é comum pensar imediatamente em momentos de crise. Mas o cuidado deve começar muito antes de chegar ao limite. Observar os sinais do próprio corpo e das emoções, respeitar os limites e buscar ajuda também fazem parte da prevenção. Essa é uma das reflexões propostas pela campanha Setembro Amarelo: ampliar o diálogo sobre saúde mental e lembrar que o ato de cuidar da mente não precisa estar condicionado a um momento de crise.
Nem sempre os sinais de que algo não vai bem são evidentes. Alterações no sono ou no apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração, desânimo, isolamento social e perda de interesse por atividades que antes proporcionavam prazer são alguns deles. Antes de uma crise, este tipo de comportamento já pode ser considerado um sinal de alerta. Quando o cuidado com a saúde mental faz parte da rotina, fica mais fácil perceber algo de errado e entender o que é necessário naquele momento.
“Isso não significa que sentir tristeza, ansiedade, medo ou frustração seja, por si só, sinal de um problema. Esses sentimentos fazem parte da vida. O que precisa ser observado é a intensidade, a duração e o impacto que esse sofrimento passa a ter no dia a dia. Quando ele persiste e começa a trazer prejuízos para a rotina, relações, trabalho, sono ou outras áreas da vida, é importante buscar ajuda profissional, com um psicólogo e, dependendo do caso, psiquiatra”, explica a psicóloga do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Mariana Giangrande.
Descansar também é uma forma de prevenção
A rotina profissional pode impactar negativamente a saúde mental quando surge a sensação de que é preciso estar disponível e ser produtivo o tempo inteiro, a qualquer custo. “Muitas vezes, pensamos que impor limites significa falta de comprometimento, quando, na verdade, pausas, limites e descanso são fundamentais para que consigamos sustentar nossas atividades a longo prazo de forma mais saudável”, destaca Mariana.
Em uma rotina marcada por compromissos e responsabilidades, parar pode parecer difícil e, para algumas pessoas, o descanso ainda vem acompanhado de culpa. Mas descansar também é parte do cuidado com a saúde física e mental. “O descanso adequado favorece a regulação do estresse, da atenção e das emoções”, explica a psicóloga do HSV. O lazer também contribui para o bem-estar, ao proporcionar momentos prazerosos, conexão social e uma pausa nas exigências do cotidiano.
Relações fazem parte do cuidado
As relações construídas ao longo da vida podem ser importantes fontes de apoio, especialmente nos momentos difíceis. Ter alguém com quem conversar, sentir-se acolhido e saber que é possível contar com essa pessoa pode fazer muita diferença. Ao mesmo tempo, relações que geram ansiedade, insegurança, culpa ou desgaste também podem impactar o bem-estar e merecem atenção.
“Relações que nos deixam constantemente ansiosos, culpados, inseguros ou esgotados precisam ser observadas. Às vezes, cuidar da nossa saúde mental também significa aprender a colocar limites nas nossas relações”, afirma a especialista. Buscar acompanhamento psicológico não precisa ser uma decisão tomada apenas diante de uma situação extrema. A terapia também é um espaço de autoconhecimento e autonomia, que ajuda a compreender e lidar melhor com as próprias emoções e a desenvolver recursos para enfrentar momentos desafiadores.
“Prevenir não significa ter todas as respostas ou evitar todos os momentos difíceis. Significa desenvolver a capacidade de perceber quando algo mudou e reconhecer que aquele sinal merece atenção. É importante observar como você tem se sentido, como está seu sono, sua alimentação, suas relações, sua rotina e quanto de espaço tem reservado para o descanso e para atividades saudáveis”, orienta Mariana.
Cuidar da saúde mental significa reconhecer sinais de alerta, dar espaço para o descanso, estabelecer limites e entender que ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. A prevenção começa quando o cuidado deixa de ser uma resposta à crise e passa a fazer parte do dia a dia.