Quando se fala em saúde mental, é comum pensar imediatamente em momentos de crise. Mas o cuidado deve começar muito antes de chegar ao limite. Observar os sinais do próprio corpo e das emoções, respeitar os limites e buscar ajuda também fazem parte da prevenção. Essa é uma das reflexões propostas pela campanha Setembro Amarelo: ampliar o diálogo sobre saúde mental e lembrar que o ato de cuidar da mente não precisa estar condicionado a um momento de crise.

Nem sempre os sinais de que algo não vai bem são evidentes. Alterações no sono ou no apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração, desânimo, isolamento social e perda de interesse por atividades que antes proporcionavam prazer são alguns deles. Antes de uma crise, este tipo de comportamento já pode ser considerado um sinal de alerta. Quando o cuidado com a saúde mental faz parte da rotina, fica mais fácil perceber algo de errado e entender o que é necessário naquele momento.

“Isso não significa que sentir tristeza, ansiedade, medo ou frustração seja, por si só, sinal de um problema. Esses sentimentos fazem parte da vida. O que precisa ser observado é a intensidade, a duração e o impacto que esse sofrimento passa a ter no dia a dia. Quando ele persiste e começa a trazer prejuízos para a rotina, relações, trabalho, sono ou outras áreas da vida, é importante buscar ajuda profissional, com um psicólogo e, dependendo do caso, psiquiatra”, explica a psicóloga do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Mariana Giangrande.