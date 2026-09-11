11 de setembro de 2026
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SEGURANÇA

Campos de futebol terão atividades suspensas neste fim de semana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os complexos esportivos permanecerão abertos normalmente à população, e a restrição se aplica exclusivamente aos campos de futebol
Os complexos esportivos permanecerão abertos normalmente à população, e a restrição se aplica exclusivamente aos campos de futebol

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), informa que os campos de futebol dos complexos esportivos estarão temporariamente fechados para atividades esportivas e recreativas neste sábado (12) e domingo (13).

Os complexos esportivos permanecerão abertos normalmente à população, e a restrição se aplica exclusivamente aos campos de futebol.

A medida foi adotada devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novas instabilidades ao longo do fim de semana. Diante desse cenário, os campos não apresentam condições adequadas para a realização de atividades esportivas e recreativas.

A suspensão temporária busca garantir a segurança dos usuários e preservar os gramados, evitando danos que possam comprometer as condições dos campos e exigir um período maior para sua recuperação.

Clique neste link para conferir os horários e endereços de todos os complexos esportivos de Jundiaí.

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