A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), informa que os campos de futebol dos complexos esportivos estarão temporariamente fechados para atividades esportivas e recreativas neste sábado (12) e domingo (13).

Os complexos esportivos permanecerão abertos normalmente à população, e a restrição se aplica exclusivamente aos campos de futebol.

A medida foi adotada devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novas instabilidades ao longo do fim de semana. Diante desse cenário, os campos não apresentam condições adequadas para a realização de atividades esportivas e recreativas.