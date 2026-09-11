A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), informa que os campos de futebol dos complexos esportivos estarão temporariamente fechados para atividades esportivas e recreativas neste sábado (12) e domingo (13).
Os complexos esportivos permanecerão abertos normalmente à população, e a restrição se aplica exclusivamente aos campos de futebol.
A medida foi adotada devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novas instabilidades ao longo do fim de semana. Diante desse cenário, os campos não apresentam condições adequadas para a realização de atividades esportivas e recreativas.
A suspensão temporária busca garantir a segurança dos usuários e preservar os gramados, evitando danos que possam comprometer as condições dos campos e exigir um período maior para sua recuperação.
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