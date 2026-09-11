No sábado da próxima semana, dia 19 de setembro, o Grupo Sol da Cidadania, organização de desenvolvimento e defesa de direitos sociais, fará a primeira edição da Feira de Moda Circular, entre 9h e 14h. Além da troca de peças de vestuário, o evento terá oficinas, rodas de conversa, comidas, DJ e opções de comidas e bebidas.

A feira de troca funciona da seguinte forma: quem tem uma peça de roupa em bom estado parada, que não usa mais, um livro ou até utensílio doméstico, leva até o evento, que acontecerá na sede do Grupo Sol, na Vila Alvorada, em Jundiaí. Serão 15 espaços, ocupados por ordem de chegada. Quem ocupar um dos espaços pode expor as peças e, quem quiser fazer a troca, propõe ao expositor. Itens que não forem trocados podem ser doados ao Grupo Sol da Cidadania.



Durante o evento, além da Moda Circular na prática, haverá música brasileira com o DJ Podre; praça de alimentação, com pastel, água, refrigerante e chope; oficinas criativas de introdução ao crochê (10h30), intrudoção ao fuxico (11h45) e upcycling (13h), todas com vagas limitadas; bate-papo (9h30), roda de conversa (11h) e contação de histórias (12h), ainda na temática de moda circular; e também espaços do Grupo Sol abertos, como a biblioteca e o brechó.