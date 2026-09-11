Para o período entre a tarde desta sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12), é esperada uma chuva bastante volumosa em todo o estado de São Paulo, inclusive na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Nesta toada, este mês de setembro tende a ser um dos mais chuvosos da história em Jundiaí. Na cidade, de acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do IAC, já choveu cerca de 170 milímetros neste mês.
De acordo com o órgão de meteorologia, no dia 1º, uma chuva volumosa já caiu sobre a cidade, com quase 50 milímetros. No dia 5, outra chuva considerável, que somou 20 milímetros. No dia 9, choveu cerca de 23 milímetros em Jundiaí, e a chuva entre a manhã de ontem (10) e a manhã de hoje já soma mais de 70 milímetros na cidade.
A tendência é de que ainda haja mais episódios de chuvas volumosas neste mês. De acordo com o Climatempo, neste sábado deve chover 26 milímetros em Jundiaí, com raios e rajadas de vento. Para o domingo (13), a chuva deve continuar ainda, com mais 9 milímetros previstos. Na segunda (14), embora mais fraca, ainda deve ter chuva. Para o próximo fim de semana, é esperada chuva novamente.
Fora da região
A cidade de São Paulo já recebeu, em apenas 10 dias, mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro. Foram aproximadamente 100 milímetros acumulados, diante dos 66 milímetros esperados para todo o mês, o que corresponde a 151,5% da média mensal. O volume registrado até agora é 51,5% superior ao previsto para os 30 dias de setembro. As condições de instabilidade também devem permanecer atuando sobre o Estado nos próximos dias.
A partir da tarde de hoje, às 14h, a Defesa Civil instalará um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que permanecerá em funcionamento até a tarde de amanhã. O objetivo é integrar informações de diferentes órgãos, acompanhar em tempo real a evolução do cenário e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de eventuais ocorrências.
Orientações
Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas oficiais e evitar deslocamentos desnecessários. Em caso de ventos fortes, dentro de casa, permaneça nos cômodos mais centrais da residência, como banheiros e corredores, longe de janelas e portas de vidro, desde que não haja risco de inundação. Também é importante manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas, coberturas frágeis e outros elementos que possam ser danificados ou deslocados pelo vento.
Durante chuvas intensas, não atravesse ruas, pontes ou cursos d’água alagados. Em caso de granizo, procure um local coberto e protegido. Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras e árvores ou postes inclinados.
Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas da Defesa Civil diretamente no celular, envie o CEP da localidade para o número 40199, por SMS.