Para o período entre a tarde desta sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12), é esperada uma chuva bastante volumosa em todo o estado de São Paulo, inclusive na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Nesta toada, este mês de setembro tende a ser um dos mais chuvosos da história em Jundiaí. Na cidade, de acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do IAC, já choveu cerca de 170 milímetros neste mês.

De acordo com o órgão de meteorologia, no dia 1º, uma chuva volumosa já caiu sobre a cidade, com quase 50 milímetros. No dia 5, outra chuva considerável, que somou 20 milímetros. No dia 9, choveu cerca de 23 milímetros em Jundiaí, e a chuva entre a manhã de ontem (10) e a manhã de hoje já soma mais de 70 milímetros na cidade.

A tendência é de que ainda haja mais episódios de chuvas volumosas neste mês. De acordo com o Climatempo, neste sábado deve chover 26 milímetros em Jundiaí, com raios e rajadas de vento. Para o domingo (13), a chuva deve continuar ainda, com mais 9 milímetros previstos. Na segunda (14), embora mais fraca, ainda deve ter chuva. Para o próximo fim de semana, é esperada chuva novamente.

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