O Código de Defesa do Consumidor (CDC) completa 36 anos de sua criação nesta sexta-feira, dia 11, consolidando-se como um dos principais instrumentos de proteção e defesa nas relações de consumo no Brasil. Assim, o Procon-SP reforça a importância da população de conhecer e exercer os direitos garantidos pela Lei Federal 8.078/90 por meio de uma série de conteúdos e cartilhas produzidas pela fundação em: https://www.procon.sp.gov.br/epdc/#cartilhas_conteudos.

Os materiais abrangem temas variados, desde os direitos básicos do consumidor até questões específicas da aplicação do CDC e demais leis correlatas, como em compras, serviços, educação financeira, viagens e lazer. Há conteúdos voltados, por exemplo, a crianças, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas, refugiados e imigrantes, além de materiais sobre diversidade, meio ambiente e proteção de dados.

As cartilhas também acompanham as transformações do mercado de consumo, abordando temas como comércio eletrônico, vendas em redes sociais, jogos e apostas esportivas, entre outros. Com linguagem orientativa e foco em situações práticas, os materiais buscam facilitar a compreensão dos direitos e contribuir para escolhas mais conscientes e seguras.

Avanço institucional