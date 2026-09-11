11 de setembro de 2026
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Chuvarada: Sexta no Centro e Sabores da Gente são adiados

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A decisão foi tomada considerando o volume de chuvas registrado nos últimos dias e a previsão de continuidade
A decisão foi tomada considerando o volume de chuvas registrado nos últimos dias e a previsão de continuidade

A Prefeitura de Jundiaí informa que as programações do Sexta no Centro e do Sabores da Gente, previstas para esta sexta-feira (11) e sábado (12), respectivamente, foram transferidas para o próximo fim de semana, em razão das condições climáticas.

O Sexta no Centro será realizado na sexta-feira, dia 18 de setembro, das 15h às 22h, na Praça da Matriz. Já o Sabores da Gente acontece no sábado, dia 19 de setembro, mantendo o horário e a programação previstos anteriormente.

A decisão foi tomada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, em parceria com a Secretaria de Cultura, considerando o volume de chuvas registrado nos últimos dias e a previsão de continuidade das chuvas, acompanhadas de rajadas de vento. A medida busca preservar a segurança e o conforto da população, dos expositores, artistas e demais participantes.

As atrações, horários e participantes permanecem inalterados. O público poderá aproveitar a programação gastronômica, musical e cultural nas novas datas, além dos expositores do Jundiaí Feito à Mão, que seguem confirmados.

Com a mudança, o próximo fim de semana terá novamente o Centro Histórico como ponto de encontro para a população, reunindo música, gastronomia, artesanato e convivência em uma programação gratuita para toda a família.

Anote as novas datas:

Sexta no Centro
Data: 18 de setembro (sexta-feira)
Horário: das 15h às 22h
Local: Praça da Matriz

Sabores da Gente
Data: 19 de setembro (sábado)
Horário: das 10h às 16h
Local: Praça da Matriz

Toda programação será mantida conforme divulgação anterior.

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