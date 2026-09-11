A Prefeitura de Jundiaí informa que as programações do Sexta no Centro e do Sabores da Gente, previstas para esta sexta-feira (11) e sábado (12), respectivamente, foram transferidas para o próximo fim de semana, em razão das condições climáticas.

O Sexta no Centro será realizado na sexta-feira, dia 18 de setembro, das 15h às 22h, na Praça da Matriz. Já o Sabores da Gente acontece no sábado, dia 19 de setembro, mantendo o horário e a programação previstos anteriormente.

A decisão foi tomada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, em parceria com a Secretaria de Cultura, considerando o volume de chuvas registrado nos últimos dias e a previsão de continuidade das chuvas, acompanhadas de rajadas de vento. A medida busca preservar a segurança e o conforto da população, dos expositores, artistas e demais participantes.