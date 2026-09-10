10 de setembro de 2026
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AÇÃO PARA MOTORISTAS

Rota das Bandeiras terá entrega de mais de 100 óculos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Motoristas profissionais com problemas visuais poderão receber óculos multifocais grátis em uma ação promovida pela Concessionária Rota das Bandeiras na Área de Descanso para Caminhoneiros, na rodovia
Motoristas profissionais com problemas visuais poderão receber óculos multifocais grátis em uma ação promovida pela Concessionária Rota das Bandeiras na Área de Descanso para Caminhoneiros, na rodovia

Motoristas profissionais com problemas visuais poderão receber óculos multifocais grátis em uma ação promovida pela Concessionária Rota das Bandeiras na Área de Descanso para Caminhoneiros, na rodovia D. Pedro I (SP-065), em Itatiba, na próxima semana.

Em parceria com a Rede Brasileira de Desenvolvimento Social (RBDS), a Concessionária irá realizar exames com especialistas na terça e quarta-feira (15 e 16/9), das 16h às 21h. Os motoristas também poderão escolher o modelo de armação que irão receber. Serão disponibilizados 106 óculos completos.  Após as medições, as lentes serão produzidas em laboratório e os motoristas irão receber os óculos em suas residências, em um prazo de até 45 dias.

O 'Visão na Estrada' visa combater um dos principais fatores de risco no trânsito: a baixa acuidade visual. A perda da qualidade de visão tem sido acelerada pelo envelhecimento populacional e pelo uso excessivo de telas. Praticamente um terço dos motoristas habilitados precisa usar óculos atualmente. Em uma década, houve aumento de 77% de motoristas com restrições visuais.

O foco da ação será os motoristas profissionais, acima de 50 anos. Em todo o país, são 1,7 milhão de motoristas habilitados nas categorias de veículos pesados, de acordo com dados de julho/2026 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Somente no Estado de São Paulo, são mais de 420 mil motoristas profissionais com mais de 50 anos.

Estudos indicam que a visão é responsável por 90% das informações necessárias para dirigir. Problemas de visão não corrigidos podem elevar em até três vezes o risco de acidentes. Muitos motoristas não percebem a perda gradual da visão. O exame médico para a CNH avalia desde a acuidade até a capacidade de recuperação após o ofuscamento por faróis. Garantir que condutor tenha a correção visual adequada amplia segurança no trânsito, reduzindo a fadiga ocular e o risco de erros fatais.

“Dirigir é um ato de percepção e reação. Se o motorista não consegue ler uma placa de sinalização à distância ou perde a percepção de profundidade, o tempo de resposta em uma emergência é comprometido”, explica Dario Americo Kubo, Supervisor de Tráfego da Rota das Bandeiras.

Dados gerais

Segundo levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Brasil tinha 25,4 milhões de motoristas com restrições visuais na CNH em 2024, um crescimento de 77% em apenas uma década. As restrições relacionadas à visão respondem por 91% de todas as observações registradas nas habilitações brasileiras.

Os dados mais recentes (julho/2026) da Senatran apontam que já são 33 milhões de motoristas habilitados com mais de 50 anos, representando 37% do total de 89 milhões de motoristas. São Paulo, Estado com maior número de habilitados, tem 10,7 milhões de motoristas acima desta faixa etária.

A Rota das Bandeiras
A Concessionária Rota das Bandeiras é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, formado por seis rodovias em 17 municípios do interior de São Paulo, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), Circuito das Frutas e Vale do Paraíba. Em 17 anos, completados no último dia 3 de abril, a Concessionária já investiu R$ 4,4 bilhões em obras e programas de segurança viária, que impactam diretamente as comunidades lindeiras e contribuíram para a redução de acidentes.

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