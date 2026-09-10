Motoristas profissionais com problemas visuais poderão receber óculos multifocais grátis em uma ação promovida pela Concessionária Rota das Bandeiras na Área de Descanso para Caminhoneiros, na rodovia D. Pedro I (SP-065), em Itatiba, na próxima semana.

Em parceria com a Rede Brasileira de Desenvolvimento Social (RBDS), a Concessionária irá realizar exames com especialistas na terça e quarta-feira (15 e 16/9), das 16h às 21h. Os motoristas também poderão escolher o modelo de armação que irão receber. Serão disponibilizados 106 óculos completos. Após as medições, as lentes serão produzidas em laboratório e os motoristas irão receber os óculos em suas residências, em um prazo de até 45 dias.

O 'Visão na Estrada' visa combater um dos principais fatores de risco no trânsito: a baixa acuidade visual. A perda da qualidade de visão tem sido acelerada pelo envelhecimento populacional e pelo uso excessivo de telas. Praticamente um terço dos motoristas habilitados precisa usar óculos atualmente. Em uma década, houve aumento de 77% de motoristas com restrições visuais.



O foco da ação será os motoristas profissionais, acima de 50 anos. Em todo o país, são 1,7 milhão de motoristas habilitados nas categorias de veículos pesados, de acordo com dados de julho/2026 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Somente no Estado de São Paulo, são mais de 420 mil motoristas profissionais com mais de 50 anos.