Motoristas profissionais com problemas visuais poderão receber óculos multifocais grátis em uma ação promovida pela Concessionária Rota das Bandeiras na Área de Descanso para Caminhoneiros, na rodovia D. Pedro I (SP-065), em Itatiba, na próxima semana.
Em parceria com a Rede Brasileira de Desenvolvimento Social (RBDS), a Concessionária irá realizar exames com especialistas na terça e quarta-feira (15 e 16/9), das 16h às 21h. Os motoristas também poderão escolher o modelo de armação que irão receber. Serão disponibilizados 106 óculos completos. Após as medições, as lentes serão produzidas em laboratório e os motoristas irão receber os óculos em suas residências, em um prazo de até 45 dias.
O 'Visão na Estrada' visa combater um dos principais fatores de risco no trânsito: a baixa acuidade visual. A perda da qualidade de visão tem sido acelerada pelo envelhecimento populacional e pelo uso excessivo de telas. Praticamente um terço dos motoristas habilitados precisa usar óculos atualmente. Em uma década, houve aumento de 77% de motoristas com restrições visuais.
O foco da ação será os motoristas profissionais, acima de 50 anos. Em todo o país, são 1,7 milhão de motoristas habilitados nas categorias de veículos pesados, de acordo com dados de julho/2026 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Somente no Estado de São Paulo, são mais de 420 mil motoristas profissionais com mais de 50 anos.
Estudos indicam que a visão é responsável por 90% das informações necessárias para dirigir. Problemas de visão não corrigidos podem elevar em até três vezes o risco de acidentes. Muitos motoristas não percebem a perda gradual da visão. O exame médico para a CNH avalia desde a acuidade até a capacidade de recuperação após o ofuscamento por faróis. Garantir que condutor tenha a correção visual adequada amplia segurança no trânsito, reduzindo a fadiga ocular e o risco de erros fatais.
“Dirigir é um ato de percepção e reação. Se o motorista não consegue ler uma placa de sinalização à distância ou perde a percepção de profundidade, o tempo de resposta em uma emergência é comprometido”, explica Dario Americo Kubo, Supervisor de Tráfego da Rota das Bandeiras.
Dados gerais
Segundo levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Brasil tinha 25,4 milhões de motoristas com restrições visuais na CNH em 2024, um crescimento de 77% em apenas uma década. As restrições relacionadas à visão respondem por 91% de todas as observações registradas nas habilitações brasileiras.
Os dados mais recentes (julho/2026) da Senatran apontam que já são 33 milhões de motoristas habilitados com mais de 50 anos, representando 37% do total de 89 milhões de motoristas. São Paulo, Estado com maior número de habilitados, tem 10,7 milhões de motoristas acima desta faixa etária.
A Rota das Bandeiras
A Concessionária Rota das Bandeiras é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, formado por seis rodovias em 17 municípios do interior de São Paulo, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), Circuito das Frutas e Vale do Paraíba. Em 17 anos, completados no último dia 3 de abril, a Concessionária já investiu R$ 4,4 bilhões em obras e programas de segurança viária, que impactam diretamente as comunidades lindeiras e contribuíram para a redução de acidentes.