12 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

Várzea sai na frente e reconhece educadoras no magistério

Por Giovanna Vianna |
| Tempo de leitura: 2 min
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Projeto aprovado reconhece 228 profissionais da educação infantil no magistério.
Projeto aprovado reconhece 228 profissionais da educação infantil no magistério.

Indo na contramão de muitos municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Várzea Paulista é uma das primeiras do Estado a reconhecer profissionais da educação infantil na carreira do magistério. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na terça-feira (8), o Projeto de Lei Complementar nº 10/2026, que pode alcançar 228 servidores. Segundo a Prefeitura, além de Várzea, Presidente Prudente e Palmital já adotaram medidas para aplicar a nova Lei Federal nº 15.326/2026.

A lei federal determina que profissionais que atuam diretamente com crianças na educação infantil e exercem atividades de ensino sejam reconhecidos como integrantes do magistério, desde que cumpram os requisitos previstos. Na prática, o objetivo é reconhecer também o trabalho pedagógico realizado por essas profissionais.

Em Várzea Paulista, as educadoras passam a integrar um segmento específico da carreira do magistério, com efeitos sobre salário, jornada e direitos da carreira. O cargo original, de Agente de Políticas Sociais, permanece, assim como o vínculo, o regime de trabalho e o tempo de serviço.

Reflexo na RMJ

A decisão de Várzea Paulista ocorre enquanto outros municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) ainda discutem como colocar a nova lei federal em prática. Em Jundiaí, cerca de 840 educadoras acompanham as discussões sobre o reconhecimento na carreira do magistério. Segundo a Prefeitura, o município analisa a legislação desde fevereiro e criou grupos para estudar os efeitos da mudança. 

Além de Jundiaí, Cabreúva, Louveira, Campo Limpo Paulista e Jarinu também já tiveram discussões ou ações relacionadas à nova lei.

O que muda

Segundo a Prefeitura, a mudança reconhece formalmente atividades que já fazem parte da rotina das educadoras, como planejamento e avaliação de atividades, acompanhamento do desenvolvimento das crianças, registros pedagógicos, participação no Projeto Político-Pedagógico, reuniões com famílias e cursos de formação.

Não haverá gasto extra em 2026, já que os salários e a jornada atuais serão mantidos até o fim do ano. Para 2027 e 2028, a Prefeitura afirma que os gastos previstos estão dentro do planejamento financeiro.

A aprovação reconhece o trabalho das educadoras na formação das crianças e mantém os direitos que elas já possuem. A votação foi acompanhada por profissionais da categoria na Câmara, que comemoraram a aprovação na galeria do plenário. Ao fim da sessão, as servidoras celebraram o resultado e repetiram: “Somos todas professoras!”

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