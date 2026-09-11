Indo na contramão de muitos municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Várzea Paulista é uma das primeiras do Estado a reconhecer profissionais da educação infantil na carreira do magistério. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na terça-feira (8), o Projeto de Lei Complementar nº 10/2026, que pode alcançar 228 servidores. Segundo a Prefeitura, além de Várzea, Presidente Prudente e Palmital já adotaram medidas para aplicar a nova Lei Federal nº 15.326/2026.
A lei federal determina que profissionais que atuam diretamente com crianças na educação infantil e exercem atividades de ensino sejam reconhecidos como integrantes do magistério, desde que cumpram os requisitos previstos. Na prática, o objetivo é reconhecer também o trabalho pedagógico realizado por essas profissionais.
Em Várzea Paulista, as educadoras passam a integrar um segmento específico da carreira do magistério, com efeitos sobre salário, jornada e direitos da carreira. O cargo original, de Agente de Políticas Sociais, permanece, assim como o vínculo, o regime de trabalho e o tempo de serviço.
Reflexo na RMJ
A decisão de Várzea Paulista ocorre enquanto outros municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) ainda discutem como colocar a nova lei federal em prática. Em Jundiaí, cerca de 840 educadoras acompanham as discussões sobre o reconhecimento na carreira do magistério. Segundo a Prefeitura, o município analisa a legislação desde fevereiro e criou grupos para estudar os efeitos da mudança.
Além de Jundiaí, Cabreúva, Louveira, Campo Limpo Paulista e Jarinu também já tiveram discussões ou ações relacionadas à nova lei.
O que muda
Segundo a Prefeitura, a mudança reconhece formalmente atividades que já fazem parte da rotina das educadoras, como planejamento e avaliação de atividades, acompanhamento do desenvolvimento das crianças, registros pedagógicos, participação no Projeto Político-Pedagógico, reuniões com famílias e cursos de formação.
Não haverá gasto extra em 2026, já que os salários e a jornada atuais serão mantidos até o fim do ano. Para 2027 e 2028, a Prefeitura afirma que os gastos previstos estão dentro do planejamento financeiro.
A aprovação reconhece o trabalho das educadoras na formação das crianças e mantém os direitos que elas já possuem. A votação foi acompanhada por profissionais da categoria na Câmara, que comemoraram a aprovação na galeria do plenário. Ao fim da sessão, as servidoras celebraram o resultado e repetiram: “Somos todas professoras!”