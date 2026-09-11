Indo na contramão de muitos municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Várzea Paulista é uma das primeiras do Estado a reconhecer profissionais da educação infantil na carreira do magistério. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na terça-feira (8), o Projeto de Lei Complementar nº 10/2026, que pode alcançar 228 servidores. Segundo a Prefeitura, além de Várzea, Presidente Prudente e Palmital já adotaram medidas para aplicar a nova Lei Federal nº 15.326/2026.

A lei federal determina que profissionais que atuam diretamente com crianças na educação infantil e exercem atividades de ensino sejam reconhecidos como integrantes do magistério, desde que cumpram os requisitos previstos. Na prática, o objetivo é reconhecer também o trabalho pedagógico realizado por essas profissionais.

Em Várzea Paulista, as educadoras passam a integrar um segmento específico da carreira do magistério, com efeitos sobre salário, jornada e direitos da carreira. O cargo original, de Agente de Políticas Sociais, permanece, assim como o vínculo, o regime de trabalho e o tempo de serviço.