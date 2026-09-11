As internações por infarto entre pessoas com 60 anos ou mais passaram de 20 para 42 em julho, alta de 110% em um ano, no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Nos quatro Prontos-Atendimentos administrados pelo HSV, Central, Retiro, Ponte São João e Hortolândia, os atendimentos por infarto nessa faixa etária também subiram, de três para nove no mesmo período. Os números chamam atenção durante os meses de temperaturas mais baixas, quando o frio pode aumentar o esforço do coração, principalmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas.

Em junho, o São Vicente registrou 33 internações por infarto entre idosos em 2026, contra 24 no mesmo mês de 2025. Nos PAs, foram 11 atendimentos neste ano, ante cinco no ano passado. Em agosto, porém, houve queda. Foram 31 internações no hospital em 2026, contra 17 em 2025, enquanto nos PAs o número passou de seis para um.

Os dados do HSV, porém, não permitem afirmar que o frio tenha causado o aumento, já que o infarto está relacionado a diferentes fatores de risco. Estudos médicos apontam, no entanto, uma associação entre temperaturas mais baixas e maior ocorrência de problemas cardiovasculares.