As internações por infarto entre pessoas com 60 anos ou mais passaram de 20 para 42 em julho, alta de 110% em um ano, no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Nos quatro Prontos-Atendimentos administrados pelo HSV, Central, Retiro, Ponte São João e Hortolândia, os atendimentos por infarto nessa faixa etária também subiram, de três para nove no mesmo período. Os números chamam atenção durante os meses de temperaturas mais baixas, quando o frio pode aumentar o esforço do coração, principalmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas.
Em junho, o São Vicente registrou 33 internações por infarto entre idosos em 2026, contra 24 no mesmo mês de 2025. Nos PAs, foram 11 atendimentos neste ano, ante cinco no ano passado. Em agosto, porém, houve queda. Foram 31 internações no hospital em 2026, contra 17 em 2025, enquanto nos PAs o número passou de seis para um.
Os dados do HSV, porém, não permitem afirmar que o frio tenha causado o aumento, já que o infarto está relacionado a diferentes fatores de risco. Estudos médicos apontam, no entanto, uma associação entre temperaturas mais baixas e maior ocorrência de problemas cardiovasculares.
Casos recentes em Jundiaí mostram como o infarto pode surgir de forma repentina, inclusive durante períodos de baixas temperaturas. Em agosto deste ano, o músico e ex-servidor Isaías de Oliveira Santos, de 61 anos, passou mal em casa. Morador do Vetor Oeste, ele procurou atendimento na UPA do bairro, mas não resistiu. O episódio reforça o alerta para os sinais cardiovasculares e para a necessidade de buscar atendimento imediato diante de sintomas como dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio e mal-estar.
Frio aumenta risco cardiovascular
O cirurgião cardiovascular do São Vicente, Luiz Carlos Bettiati Junior, explica que as baixas temperaturas podem deixar o sangue mais propenso à formação de coágulos. “Com o frio, o sangue fica mais viscoso e as plaquetas ficam mais reativas, favorecendo a formação de coágulos. Além disso, o coração precisa trabalhar mais e a pressão arterial pode subir. Esse esforço pode contribuir para a ruptura de placas de gordura já existentes nas artérias e provocar a obstrução do fluxo sanguíneo, levando ao infarto”, afirma.
Embora o frio possa afetar qualquer pessoa, o risco é maior entre idosos e pacientes com doenças cardiovasculares. “A vulnerabilidade é significativamente maior entre idosos, cardiopatas e pessoas com doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes e colesterol elevado. Também estão mais suscetíveis os tabagistas, indivíduos sedentários e pessoas com obesidade”, afirma Bettiati.
O período de temperaturas baixas também costuma vir acompanhado de maior circulação de doenças respiratórias. “Infecções como gripe e outras doenças respiratórias provocam uma inflamação generalizada no organismo e podem enfraquecer o sistema cardiovascular, aumentando a sobrecarga sobre o coração”, relata Bettiati.
Cuidados no frio
Para reduzir os efeitos das baixas temperaturas, o médico orienta manter o corpo aquecido, principalmente mãos, pés, cabeça e pescoço, além de manter a hidratação. “No frio, sentimos menos sede e podemos acabar ingerindo menos água. A desidratação também contribui para deixar o sangue mais concentrado e pode aumentar o risco cardiovascular”, diz.
Entre os sinais de alerta para o infarto estão dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio, palidez, tontura e dor que pode se espalhar para as costas, rosto ou braço. Em idosos e pessoas com diabetes, os sintomas podem ser diferentes ou até não aparecer de forma típica.
Diante de sinais suspeitos, a orientação do Ministério da Saúde é procurar atendimento de emergência imediatamente. Em Jundiaí, a rede municipal conta com protocolos específicos para atendimento cardiológico e emergências cardiovasculares.