Jundiaí apresentou o projeto Parque da Integração durante o evento “Adaptação das Cidades à Emergência Climática: Apresentação dos Trabalhos Finais e Debate com Gestores Públicos”, realizado no final de agosto. A iniciativa foi apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e propõe soluções voltadas à resiliência urbana e à justiça climática.

O encontro discutiu estratégias para preparar as cidades para os impactos das mudanças climáticas e também a necessidade de repensar a relação dos municípios com os rios.

Durante a apresentação, Jundiaí destacou o diagnóstico da Sub-bacia 08 (SB 08), localizada na área de limite entre Jundiaí e Várzea Paulista, além da necessidade de transformar a relação do território com o Rio Jundiaí.