Jundiaí apresentou o projeto Parque da Integração durante o evento “Adaptação das Cidades à Emergência Climática: Apresentação dos Trabalhos Finais e Debate com Gestores Públicos”, realizado no final de agosto. A iniciativa foi apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e propõe soluções voltadas à resiliência urbana e à justiça climática.
O encontro discutiu estratégias para preparar as cidades para os impactos das mudanças climáticas e também a necessidade de repensar a relação dos municípios com os rios.
Durante a apresentação, Jundiaí destacou o diagnóstico da Sub-bacia 08 (SB 08), localizada na área de limite entre Jundiaí e Várzea Paulista, além da necessidade de transformar a relação do território com o Rio Jundiaí.
O Parque da Integração propõe a combinação de medidas de proteção ambiental, mobilidade urbana e melhoria da qualidade de vida, principalmente em regiões sujeitas a inundações e à formação de ilhas de calor.
“O Parque da Integração representa uma mudança de olhar sobre o território. Ao invés de combater a dinâmica natural das águas, a proposta é dar espaço ao rio, recuperar áreas de várzea e integrar soluções ambientais à infraestrutura urbana. É um projeto que une adaptação climática, mobilidade e qualidade de vida, com atenção especial às regiões mais vulneráveis da cidade”, afirmou Marco Antonio Bedin, secretário da SMPUMA.
Com uma área de intervenção de 1,89 km², o projeto prevê a preservação de áreas de várzea, que poderão contribuir para a retenção e o amortecimento das cheias.
Entre as medidas previstas estão as chamadas soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, biovaletas e grades vivas. A proposta também contempla a ampliação da cobertura arbórea urbana em mais de 69 mil metros quadrados.
A iniciativa busca integrar infraestrutura urbana e estratégias ambientais como forma de preparar o território para eventos climáticos extremos, além de contribuir para a qualidade ambiental e o bem-estar da população.