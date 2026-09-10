A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo da Residência Médica 2027, que oferece 90 vagas distribuídas em 19 especialidades. O processo seletivo será realizado pela Fundação Vunesp e seguirá as normas estabelecidas no edital e seus anexos.
Uma das alterações desta edição é a mudança no cronograma das provas. A prova objetiva, inicialmente prevista em outro calendário, está agora programada para 28 de novembro de 2026, no período da tarde. A prova prática, em formato de caso clínico, para as especialidades de Acesso Direto, será realizada em 2 de dezembro, também no período da tarde.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 8 de outubro de 2026, com taxa de R$ 650. A convocação para as provas objetiva e prática e para o envio dos documentos da análise curricular será publicada em 12 de novembro.
O processo seletivo será composto por três etapas: prova objetiva, prova prática (caso clínico) e análise curricular. A publicação da lista de convocação para matrícula está prevista para 19 de fevereiro de 2027.
90 vagas em 19 especialidades
As vagas estão distribuídas entre Cirurgia Geral (12), Clínica Médica (22), Ginecologia e Obstetrícia (10), Medicina de Emergência (2), Medicina de Família e Comunidade (2), Oftalmologia (3), Ortopedia e Traumatologia (8), Otorrinolaringologia (2), Pediatria (8), Radiologia e Diagnóstico por Imagem (6), Cardiologia (2), Geriatria (2), Oncologia Clínica (2), Pneumologia (2), Cirurgia do Trauma (2), Urologia (2), Neonatologia (1), Medicina Intensiva Pediátrica (1) e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1).
Para a coordenadora da Residência Médica da FMJ, Marília Arcadipane, a formação oferecida pela instituição se destaca pela qualidade da estrutura de ensino e pela experiência acumulada ao longo de décadas. “A Residência Médica da FMJ tem como um de seus principais diferenciais a excelência na formação dos médicos, aliando conhecimento científico e cenário de prática assistencial”, destaca Marília.
Tradição na formação de especialistas
A Residência Médica da FMJ teve início em meados da década de 1970. Os serviços de residência da instituição, em diferentes áreas, foram reconhecidos por suas respectivas sociedades de especialidade e, posteriormente, em 1982, foram credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Atualmente, a formação dos residentes ocorre em diferentes cenários de prática. No Ambulatório de Especialidades da FMJ, são desenvolvidos programas como Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dermatologia, Geriatria e outras especialidades. O Hospital Universitário da FMJ concentra as áreas de Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.
Também fazem parte da rede de formação o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Regional de Jundiaí, com as áreas de Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Urologia; o Instituto Jundiaiense Luiz Braille, na área de Oftalmologia; e Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento de Jundiaí, para a formação em Medicina de Família e Comunidade, e com estágios pontuais de outras especialidades.