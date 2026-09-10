A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo da Residência Médica 2027, que oferece 90 vagas distribuídas em 19 especialidades. O processo seletivo será realizado pela Fundação Vunesp e seguirá as normas estabelecidas no edital e seus anexos.

Uma das alterações desta edição é a mudança no cronograma das provas. A prova objetiva, inicialmente prevista em outro calendário, está agora programada para 28 de novembro de 2026, no período da tarde. A prova prática, em formato de caso clínico, para as especialidades de Acesso Direto, será realizada em 2 de dezembro, também no período da tarde.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 8 de outubro de 2026, com taxa de R$ 650. A convocação para as provas objetiva e prática e para o envio dos documentos da análise curricular será publicada em 12 de novembro.