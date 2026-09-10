O fim do ano se aproxima e, com ele, surgem novas oportunidades para quem quer empreender e garantir uma renda extra. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abre, em outubro, mais de 100 vagas em cursos e workshops gratuitos, incluindo capacitações de panetone, sobremesas para o Natal e costura criativa com enfeites natalinos.
A proposta é ajudar os participantes a se prepararem com antecedência para um dos períodos de maior movimento do comércio, aprendendo técnicas que podem ser usadas tanto para consumo próprio quanto para a produção e venda de produtos. Além das opções voltadas ao Natal, a programação de outubro contará com outras oportunidades de capacitação.
Além das capacitações voltadas ao Natal, a programação de outubro também terá cursos de maquiagem profissional básica, controlador de acesso e logística reversa, este último em parceria com o Senai. As opções são voltadas a quem busca aprender uma nova atividade, aprimorar conhecimentos ou se preparar para oportunidades no mercado de trabalho.
Inscreva-se
As inscrições para os cursos serão realizadas a partir da meia-noite do dia 14 até 18 de setembro. Basta acessar este link. As vagas são limitadas e os interessados devem observar os critérios e orientações específicos de cada capacitação.
“Pensamos em uma programação que pudesse atender diferentes interesses e, ao mesmo tempo, oferecer conhecimentos que tenham aplicação prática. O Natal é um período que movimenta diversos setores e pode representar uma oportunidade importante para quem busca uma renda extra”, destaca a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi.