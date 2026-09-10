O fim do ano se aproxima e, com ele, surgem novas oportunidades para quem quer empreender e garantir uma renda extra. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abre, em outubro, mais de 100 vagas em cursos e workshops gratuitos, incluindo capacitações de panetone, sobremesas para o Natal e costura criativa com enfeites natalinos.

A proposta é ajudar os participantes a se prepararem com antecedência para um dos períodos de maior movimento do comércio, aprendendo técnicas que podem ser usadas tanto para consumo próprio quanto para a produção e venda de produtos. Além das opções voltadas ao Natal, a programação de outubro contará com outras oportunidades de capacitação.

Além das capacitações voltadas ao Natal, a programação de outubro também terá cursos de maquiagem profissional básica, controlador de acesso e logística reversa, este último em parceria com o Senai. As opções são voltadas a quem busca aprender uma nova atividade, aprimorar conhecimentos ou se preparar para oportunidades no mercado de trabalho.

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