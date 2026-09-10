A Linha 7-Rubi terá, neste domingo (13), alterações operacionais no trecho entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, em continuidade à programação de obras do TIC Eixo Norte. As intervenções fazem parte do cronograma de modernização da infraestrutura ferroviária e contemplam serviços na rede aérea, sinalização e via permanente.

Durante toda a operação comercial, entre 4h e meia-noite, os passageiros devem ficar atentos às seguintes orientações:

Os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos.

Não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros deverão realizar transferência na estação Francisco Morato para continuar a viagem em ambos os sentidos.

Os intervalos programados serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

A TIC Trens recomenda que os passageiros acompanhem os avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.