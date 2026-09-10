Ocorre neste sábado (12), às 10h, o primeiro evento on-line do “Clube do Luto”. A iniciativa, das psicólogas Renata Leal Quaglio (Espaço Diálogos Vinhedo Psicologia) e Gabriela Albornoz, faz parte das atividades da recém-criada consultoria Abraço – Educação e Cuidado para o Luto, que atua na Capital e na região de Vinhedo (SP). Na ocasião, as duas profissionais mediarão uma conversa, com convidados, centrada na obra Feliz Ano Velho, do autor Marcelo Rubens Paiva.

Segundo Renata Quaglio, o Clube do Luto parte do princípio de que a literatura pode ajudar a nomear perdas, reconhecer silêncios e encontrar caminhos de cuidado. “O projeto visa a dissecar os diferentes lutos contidos em obras literárias, de maneira a contribuir para a educação das pessoas para a finitude e o enfrentamento de perdas ao longo da vida”, resume.

“Será uma imersão no livro em que o autor narra o acidente que o deixou tetraplégico aos vinte anos de idade, bem como acerca de seu processo de elaboração da nova realidade”, acrescenta Gabriela Albornoz. “No contexto, há espaço para diferentes lutos. Foram muitas as perdas do escritor antes e após o acidente, mas também diversos os exemplos de superação e enfrentamento protagonizados por ele.”