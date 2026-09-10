Empresas precisam estar atentas às mudanças nas normas que impactam diretamente suas atividades e a rotina de seus estabelecimentos. Pensando nisso, o Núcleo de Gastronomia e a Apan, da CDL Jundiaí, promovem no dia 23 de setembro um encontro para apresentar as principais mudanças nas normas CVS-3 e NR-1 e explicar seus impactos para as empresas.

A programação foi pensada especialmente para profissionais e empresários que precisam acompanhar as novas exigências e adequar seus processos para manter seus negócios em conformidade.

A CVS-3 estabelece boas práticas relacionadas à higiene, manipulação, armazenamento e segurança dos alimentos em estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação. Durante o encontro, os participantes poderão entender melhor as mudanças e como elas podem refletir nas atividades do dia a dia.