Empresas precisam estar atentas às mudanças nas normas que impactam diretamente suas atividades e a rotina de seus estabelecimentos. Pensando nisso, o Núcleo de Gastronomia e a Apan, da CDL Jundiaí, promovem no dia 23 de setembro um encontro para apresentar as principais mudanças nas normas CVS-3 e NR-1 e explicar seus impactos para as empresas.
A programação foi pensada especialmente para profissionais e empresários que precisam acompanhar as novas exigências e adequar seus processos para manter seus negócios em conformidade.
A CVS-3 estabelece boas práticas relacionadas à higiene, manipulação, armazenamento e segurança dos alimentos em estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação. Durante o encontro, os participantes poderão entender melhor as mudanças e como elas podem refletir nas atividades do dia a dia.
Já a NR-1 reúne diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho e contempla novas exigências relacionadas à gestão de riscos, tema que também exige atenção dos empresários na organização dos ambientes e processos de trabalho.
O encontro será uma oportunidade para esclarecer dúvidas, compreender as novas regras e se preparar para as adequações necessárias.
As vagas podem ser garantidas neste link.
Serviço
Encontro sobre CVS-3 e NR-1
Data: 23 de setembro, das 08h às 13h30
Local: rua Prudente de Moraes, 584, Centro (sede do Sindicato Comércio Varejista Jundiaí e Região)
Inscrições: Plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-sobre-cvs-3-e-nr-1/3567727