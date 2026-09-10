Quanto a cidade deve arrecadar? Quanto será destinado à Saúde, Educação, Urbanismo e aos demais serviços públicos? E quais fatores podem influenciar as contas do município ao longo do próximo ano? Essas são algumas das questões apresentadas pela Prefeitura de Jundiaí durante a Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027.

A proposta apresentada prevê R$ 4,74 bilhões em receitas e despesas para 2027. Desse total, R$ 3,06 bilhões correspondem a recursos próprios do Tesouro Municipal e R$ 1,68 bilhão a fontes vinculadas. A audiência faz parte do processo de construção e transparência do orçamento público e permite que a população acompanhe o planejamento financeiro da cidade.

O orçamento é o instrumento que organiza a previsão de quanto o município terá disponível e como esses recursos poderão ser utilizados ao longo do ano, considerando despesas como saúde, educação, obras, serviços públicos, pessoal e demais áreas da administração.

Participação da população