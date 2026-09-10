Durante a primeira fase da obra, a entrada principal da UBS Guanabara ficará fechada. O acesso do público será feito exclusivamente pela lateral da unidade. A recepção e o atendimento inicial funcionarão temporariamente na sala dos fundos, onde eram realizadas as atividades em grupo.

A UBS Guanabara está em obras de reforma e ampliação. Para quem usa o equipamento, porém, o atendimento não será interrompido. As obras da prefeitura visam melhorar os espaços de atendimento, ampliar a capacidade da unidade e oferecer mais conforto para usuários e profissionais.

As consultas e os procedimentos de rotina continuam normalmente na própria UBS. Já as atividades dos grupos multiprofissionais serão realizadas temporariamente no espaço de catequese da Comunidade São Gabriel Arcanjo, localizado na rua Guaicurus, 55.

A partir de 15 de setembro, será iniciada uma nova etapa das adequações. Por conta da poeira e das exigências sanitárias da obra, os atendimentos de odontologia e a sala de curativos serão temporariamente transferidos para UBSs vizinhas.

Os munícipes que já têm consultas odontológicas ou procedimentos de curativo agendados serão contatados pela equipe da UBS Guanabara e orientados sobre o novo local de atendimento. Quem precisar de acolhimento odontológico sem agendamento também poderá procurar as unidades de saúde mais próximas, onde as equipes estarão preparadas para orientar e direcionar os pacientes.