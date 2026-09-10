A Motiva Autoban realizou na manhã de ontem (9) o simulado anual de acidente com múltiplas vítimas e produto perigoso na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do km 64, sentido Capital (sul), no Posto Lago Azul, em Jundiaí.
A ação mobilizou equipes da concessionária e representantes da Polícia Militar Rodoviária, Samu, Cetesb, Ambipar, Defesa Civil, entre outros órgãos de resposta a emergências, para testar protocolos de atendimento e integração operacional em ocorrências de grande complexidade.
O cenário simulado envolveu dez vítimas e uma colisão lateral traseira entre um veículo de passeio e uma carreta transportando produto perigoso, com vazamento de carga. Em um segundo momento, foi encenado um novo acidente decorrente da primeira ocorrência, envolvendo dois automóveis com vítimas presas às ferragens.
Além do treinamento operacional, o simulado trouxe um diferencial alinhado ao Setembro Verde, mês de conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência.
Pela primeira vez, uma das vítimas do exercício foi atendida utilizando o Kit TEA, desenvolvido pela Motiva para o atendimento pré-hospitalar de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).
O kit contém itens que ajudam a reduzir estímulos sensoriais e facilitam a comunicação durante situações de emergência, como abafadores de som, óculos escuros, bolinha sensorial, pulseira identificadora e um guia de perguntas para pacientes com dificuldades de fala.