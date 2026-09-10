A Motiva Autoban realizou na manhã de ontem (9) o simulado anual de acidente com múltiplas vítimas e produto perigoso na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do km 64, sentido Capital (sul), no Posto Lago Azul, em Jundiaí.

A ação mobilizou equipes da concessionária e representantes da Polícia Militar Rodoviária, Samu, Cetesb, Ambipar, Defesa Civil, entre outros órgãos de resposta a emergências, para testar protocolos de atendimento e integração operacional em ocorrências de grande complexidade.

O cenário simulado envolveu dez vítimas e uma colisão lateral traseira entre um veículo de passeio e uma carreta transportando produto perigoso, com vazamento de carga. Em um segundo momento, foi encenado um novo acidente decorrente da primeira ocorrência, envolvendo dois automóveis com vítimas presas às ferragens.