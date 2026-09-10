O Fundo Eleitoral ampliou o acesso a recursos de campanha e reduziu a desigualdade entre partidos, mas as diferenças dentro das próprias legendas continuam relevantes. É o que aponta estudo da Consultoria Legislativa do Senado, divulgado pela Agência Senado nesta quarta-feira (9). Entre 2018 e 2022, o volume do Fundo cresceu 133%, descontada a inflação. Na disputa para deputado federal, a desigualdade entre partidos caiu 50,5%, enquanto a desigualdade interna recuou apenas 13,75%. O levantamento mostra que, com menos diferença entre as siglas, os critérios adotados por cada partido passaram a pesar mais na distribuição dos recursos aos candidatos.
Financiamento eleitoral
Terminou nesta terça-feira (8) o prazo para os partidos políticos repassarem às candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário destinados a esses grupos. A movimentação deverá constar da prestação parcial de contas, que será enviada à Justiça Eleitoral entre os dias 9 e 13 de setembro e divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 15. A medida busca reduzir desigualdades na representação política. Em 2026, o Fundo Eleitoral soma R$ 4,96 bilhões.
Delação premiada
O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso Banco Master. Segundo o blog de Andreia Sadi, do G1, ele revelou detalhes sobre repasses de dinheiro feitos a mando de Daniel Vorcaro, ex-dono do banco, incluindo valores destinados ao fundo Havengate, nos Estados Unidos, ligado ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro. Mineiro também teria relatado a entrega de malas de dinheiro a terceiros. Segundo o UOL, o empresário confirmou os repasses ao fundo. A delação ainda precisa ser homologada pelo STF.
Quebra de sigilo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (9) a quebra completa dos sigilos das investigações sobre o Banco Master. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o caso exige respostas e medidas imediatas diante da crise institucional no Judiciário. Segundo o G1, o presidente criticou o que classificou como “vazamentos seletivos” e pediu que as informações sejam divulgadas de forma ampla, para evitar interpretações parciais. Lula também defendeu que todos os envolvidos sejam investigados, independentemente de posição política. O caso Master ampliou o conflito entre ministros do STF e elevou a pressão por transparência nas apurações.
Eleições 2026
Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) já começaram a instalar os sistemas que serão utilizados nas eleições de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o processo faz parte da preparação da Justiça Eleitoral para o pleito e segue protocolos de segurança destinados a proteger a votação. De acordo com o Senado Notícias, três tribunais já iniciaram a instalação dos programas. O TSE afirma que a segurança do voto é garantida por diferentes camadas de proteção, que envolvem os sistemas e os equipamentos utilizados nas eleições.