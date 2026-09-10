O Fundo Eleitoral ampliou o acesso a recursos de campanha e reduziu a desigualdade entre partidos, mas as diferenças dentro das próprias legendas continuam relevantes. É o que aponta estudo da Consultoria Legislativa do Senado, divulgado pela Agência Senado nesta quarta-feira (9). Entre 2018 e 2022, o volume do Fundo cresceu 133%, descontada a inflação. Na disputa para deputado federal, a desigualdade entre partidos caiu 50,5%, enquanto a desigualdade interna recuou apenas 13,75%. O levantamento mostra que, com menos diferença entre as siglas, os critérios adotados por cada partido passaram a pesar mais na distribuição dos recursos aos candidatos.

Financiamento eleitoral

Terminou nesta terça-feira (8) o prazo para os partidos políticos repassarem às candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário destinados a esses grupos. A movimentação deverá constar da prestação parcial de contas, que será enviada à Justiça Eleitoral entre os dias 9 e 13 de setembro e divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 15. A medida busca reduzir desigualdades na representação política. Em 2026, o Fundo Eleitoral soma R$ 4,96 bilhões.