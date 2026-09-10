Basta circular por algumas das principais avenidas de Jundiaí para perceber que a campanha eleitoral já mudou a paisagem da cidade. Wind banners, bandeiras, placas e material impresso disputam espaço com pedestres e motoristas. A propaganda é permitida, mas tem limites — e o excesso começa a provocar reclamações de moradores.

Um dos pontos que chamaram atenção foi a Avenida Benedito Castilho de Andrade, no Eloy Chaves, uma região de grande circulação e densidade populacional. Uma leitora do Jornal de Jundiaí, que prefere não se identificar, relatou ter visto, nos primeiros dias após a liberação da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, uma quantidade de wind banners que, segundo ela, chegava a praticamente um equipamento a cada passo ao longo da avenida.A situação também foi comentada em grupos de moradores do Eloy Chaves e do Jardim Tanus. Segundo a leitora, as mensagens demonstravam indignação com o volume de material de um mesmo candidato. Depois da repercussão, ainda segundo o relato, o material foi recolhido e permaneceram apenas os equipamentos que, segundo a campanha, estavam dentro do permitido.

O caso ajuda a levantar uma questão que deve ganhar espaço durante a campanha: até onde vai o direito de divulgar uma candidatura e onde começa o excesso?