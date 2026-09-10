Basta circular por algumas das principais avenidas de Jundiaí para perceber que a campanha eleitoral já mudou a paisagem da cidade. Wind banners, bandeiras, placas e material impresso disputam espaço com pedestres e motoristas. A propaganda é permitida, mas tem limites — e o excesso começa a provocar reclamações de moradores.
Um dos pontos que chamaram atenção foi a Avenida Benedito Castilho de Andrade, no Eloy Chaves, uma região de grande circulação e densidade populacional. Uma leitora do Jornal de Jundiaí, que prefere não se identificar, relatou ter visto, nos primeiros dias após a liberação da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, uma quantidade de wind banners que, segundo ela, chegava a praticamente um equipamento a cada passo ao longo da avenida.A situação também foi comentada em grupos de moradores do Eloy Chaves e do Jardim Tanus. Segundo a leitora, as mensagens demonstravam indignação com o volume de material de um mesmo candidato. Depois da repercussão, ainda segundo o relato, o material foi recolhido e permaneceram apenas os equipamentos que, segundo a campanha, estavam dentro do permitido.
O caso ajuda a levantar uma questão que deve ganhar espaço durante a campanha: até onde vai o direito de divulgar uma candidatura e onde começa o excesso?
Wind banner não é outdoor
A legislação eleitoral permite o uso de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o trânsito de pessoas e veículos. A regra, porém, não significa que seja permitido transformar uma avenida em uma sequência interminável de peças iguais.
O TSE proíbe propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive eletrônico. A multa pode variar de R$ 5 mil a R$ 15 mil, além da determinação de retirada do material. A Justiça Eleitoral também já reconheceu situações em que a quantidade e a disposição de peças produzem um efeito visual único semelhante ao de outdoor, mesmo quando cada peça, isoladamente, poderia parecer regular. É justamente nesse ponto que a quantidade de wind banners pode se tornar uma questão eleitoral: não existe na legislação um número máximo de peças por avenida, mas a instalação não pode resultar em obstáculo à circulação nem criar efeito visual de outdoor.
E os panfletos?
Material impresso também faz parte da campanha. Santinhos, folhetos e outros impressos podem ser utilizados, desde que respeitadas as exigências da legislação eleitoral, inclusive a identificação de quem confeccionou o material e de quem o contratou. Isso não significa, porém, que qualquer forma de distribuição esteja liberada. Na prática, o que não pode ocorrer é transformar a propaganda em sujeira. Jogar, abandonar ou espalhar material pela rua não é uma forma regular de campanha. O TSE possui entendimento consolidado contra o chamado “derramamento de santinhos” em vias públicas, especialmente nas proximidades dos locais de votação e no dia da eleição.
E o material deixado nos carros?
Outra prática que incomoda os motoristas é encontrar santinhos ou folhetos deixados sobre o veículo, especialmente no para-brisa ou nos vidros. A legislação eleitoral não estabelece uma proibição geral de toda e qualquer entrega de material ao proprietário de um veículo durante a campanha. O problema está no abandono do material, no descarte e, principalmente, no chamado derramamento de propaganda.
Por isso, deixar dezenas de folhetos sobre carros estacionados, sem que tenham sido solicitados pelos proprietários, é uma prática que merece atenção e pode ser denunciada quando houver indícios de irregularidade.
Pardal já recebeu milhares de denúncias
O incômodo com a propaganda de rua não é exclusividade de Jundiaí. O aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral para receber denúncias de possíveis irregularidades, já havia registrado, até 3 de setembro, 11.624 ocorrências nas eleições de 2026 em todo o país.
Em Jundiaí, levantamento divulgado em 27 de agosto apontava 27 denúncias no Pardal. O município aparecia na nona posição entre as cidades paulistas com registros. Os dados mostram que a população já está utilizando a ferramenta para questionar a propaganda eleitoral, embora não seja possível afirmar que todas as denúncias relacionadas a vias públicas sejam especificamente sobre wind banners.
Onde reclamar
Quem encontrar uma situação que considere irregular pode utilizar o Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo permite registrar a ocorrência, informar o local e encaminhar imagens que ajudem na apuração. O acesso é feito por autenticação pelo e-Título ou Gov.br, e a identidade do denunciante é protegida.
É importante fotografar a situação, registrar endereço, data e horário e, quando possível, mostrar o contexto — por exemplo, a quantidade de wind banners instalados em sequência, a obstrução de uma calçada ou o material espalhado pela via.
A eleição permite que candidatos apresentem suas ideias e peçam votos. Mas o direito de fazer campanha não transforma calçada em depósito, avenida em outdoor ou veículo estacionado em suporte obrigatório de propaganda. Em uma cidade que se prepara para escolher seus representantes, também cabe ao eleitor fiscalizar como essa disputa ocupa o espaço público.