A região de Jundiaí registrou uma corrente de comércio recorde de US$ 8,65 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados estatísticos oficiais da balança comercial divulgados pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). O resultado representa um crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento considera a regional do CIESP Jundiaí, formada pelos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo.

No período, as importações alcançaram US$ 6,71 bilhões, alta de 12,8% na comparação anual. Já as exportações somaram US$ 1,94 bilhão, crescimento de 10,1%. Com isso, a região apresentou déficit comercial de US$ 4,77 bilhões.