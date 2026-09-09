Quem passar pela Estação da Luz, em São Paulo, na quinta-feira (10), poderá conversar gratuitamente com psicoterapeutas do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da USP. A iniciativa “Conversa com um psicoterapeuta” é realizada em parceria com o Museu da Língua Portuguesa e acontece todas as quintas-feiras, das 10h às 13h, no saguão principal da estação.

A proposta é levar a escuta em saúde mental para além dos ambientes tradicionais de atendimento e testar modelos mais acessíveis de acolhimento psicoterapêutico. Em uma região de grande circulação de passageiros, a iniciativa permite que pessoas tenham contato com profissionais de saúde mental durante a própria rotina.

Os psicoterapeutas ficam posicionados próximos ao guarda-volumes, ao lado da antiga bilheteria. O atendimento é realizado de maneira direta, sem necessidade de agendamento prévio. A pessoa que tiver interesse pode chegar ao local e conversar com um dos profissionais disponíveis. A ação oferece um espaço de escuta e acolhimento, além de contribuir para a promoção da saúde mental em um ambiente urbano.