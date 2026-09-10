O mercado fitness brasileiro quase triplicou em dez anos, passando de 22.581 para 62.718 CNPJs ativos entre 2015 e 2025. O crescimento acompanha uma mudança no jeito de praticar atividade física: a academia continua forte, mas corrida de rua, dança e treinos ao ar livre também ganham espaço. Em Jundiaí, o movimento aparece nas academias, parques, grupos de corrida e no comércio. Segundo a base empresarial, o município registra 616 estabelecimentos ligados a atividades de condicionamento físico, incluindo diferentes tipos de negócios do setor.

A corrida é um dos exemplos dessa mudança. Grupos e assessorias esportivas ocupam parques e espaços públicos e oferecem desde treinos para iniciantes até preparação para provas. O reflexo é o aumento na procura por roupas, acessórios e suplementos que entram na rotina de quem adota um estilo de vida mais ativo. Em uma loja de roupas fitness de Jundiaí, a proprietária Amanda dos Anjos Rodrigues também percebeu aumento na procura entre 2025 e 2026. Segundo ela, os clientes estão mais atentos ao conforto, qualidade e peças que possam ser usadas além do treino. “Muitas clientes começam com caminhada e isso refletiu na peça que se tornou campeã de vendas aqui, que é o shorts com bolso Premium”, afirma.

Para Amanda, a mudança também está na relação com a roupa. “Hoje em dia, a roupa fitness deixou de ser só para treinar e virou parte do estilo de vida. Muitas clientes usam para trabalhar e até para sair, justamente pela praticidade e conforto”, diz.