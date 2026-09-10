O mercado fitness brasileiro quase triplicou em dez anos, passando de 22.581 para 62.718 CNPJs ativos entre 2015 e 2025. O crescimento acompanha uma mudança no jeito de praticar atividade física: a academia continua forte, mas corrida de rua, dança e treinos ao ar livre também ganham espaço. Em Jundiaí, o movimento aparece nas academias, parques, grupos de corrida e no comércio. Segundo a base empresarial, o município registra 616 estabelecimentos ligados a atividades de condicionamento físico, incluindo diferentes tipos de negócios do setor.
A corrida é um dos exemplos dessa mudança. Grupos e assessorias esportivas ocupam parques e espaços públicos e oferecem desde treinos para iniciantes até preparação para provas. O reflexo é o aumento na procura por roupas, acessórios e suplementos que entram na rotina de quem adota um estilo de vida mais ativo. Em uma loja de roupas fitness de Jundiaí, a proprietária Amanda dos Anjos Rodrigues também percebeu aumento na procura entre 2025 e 2026. Segundo ela, os clientes estão mais atentos ao conforto, qualidade e peças que possam ser usadas além do treino. “Muitas clientes começam com caminhada e isso refletiu na peça que se tornou campeã de vendas aqui, que é o shorts com bolso Premium”, afirma.
Para Amanda, a mudança também está na relação com a roupa. “Hoje em dia, a roupa fitness deixou de ser só para treinar e virou parte do estilo de vida. Muitas clientes usam para trabalhar e até para sair, justamente pela praticidade e conforto”, diz.
Já Mariana Alves, com loja no Centro, registrou crescimento de 12% nas vendas em 2025, em relação ao ano anterior. Nos primeiros meses de 2026, o avanço foi de 18% na comparação com o mesmo período de 2025. Leggings de cintura alta, shorts, tops, conjuntos e camisetas leves estão entre os produtos mais procurados. Mas o público também mudou. “Antes, nosso público era formado principalmente por pessoas que frequentavam a academia. Hoje temos clientes com perfis muito mais variados, pessoas que fazem corrida, caminhada, pilates, ciclismo e até aquelas que simplesmente gostam de usar roupas esportivas no dia a dia”, afirma Mariana.
O movimento acompanha a expansão do setor no país. Em 2025, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar cresceu 14,6% no faturamento das franquias, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O mercado de franquias como um todo chegou a R$ 301,7 bilhões, alta de 10,5% no ano.
Mudança
A professora de FitDance Luiza Aryella representa esse perfil mais diversificado. Além da dança, ela pratica musculação e corrida de rua e vê a atividade física como parte da rotina. “Hoje, além da dança, também pratico musculação e corrida de rua, e vejo a atividade física como muito mais do que uma forma de cuidar do corpo. Ela transformou minha autoestima, minha disciplina e até a forma como me relaciono comigo mesma”, afirma.
O movimento também é percebido dentro das academias. O personal trainer Caio Henrique Microni de Souza, que trabalha em uma unidade de rede em Jundiaí, afirma que a procura aumentou entre diferentes públicos, inclusive idosos. “Hoje tem muito mais pessoas na academia do que antes. O público é muito variado. Algumas treinam porque querem um corpo mais bonito, outras porque precisam de fortalecimento, saúde física e mental”, afirma.