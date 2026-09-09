Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. O processo seletivo, administrado pelo Centro Paula Souza (CPS), oferece oportunidades gratuitas para quem deseja ingressar nos ensinos Médio, Técnico, Integrado e em cursos de especialização.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do Vestibulinho. A prova está marcada para o dia 6 de dezembro.

As Etecs oferecem mais de 200 opções de cursos, distribuídos em diferentes áreas de formação e voltados às demandas do mercado de trabalho. Entre as opções estão cursos dos segmentos de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, Ambiente e Saúde, entre outros.