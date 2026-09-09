Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. O processo seletivo, administrado pelo Centro Paula Souza (CPS), oferece oportunidades gratuitas para quem deseja ingressar nos ensinos Médio, Técnico, Integrado e em cursos de especialização.
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do Vestibulinho. A prova está marcada para o dia 6 de dezembro.
As Etecs oferecem mais de 200 opções de cursos, distribuídos em diferentes áreas de formação e voltados às demandas do mercado de trabalho. Entre as opções estão cursos dos segmentos de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, Ambiente e Saúde, entre outros.
O Centro Paula Souza administra atualmente 229 Etecs, presentes em diferentes regiões do estado de São Paulo.
Como se inscrever
Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site oficial do Vestibulinho das Etecs e seguir as orientações para realizar a inscrição.
O portal reúne informações sobre os cursos disponíveis, unidades, calendário do processo seletivo e demais orientações para os candidatos.
As Etecs também disponibilizam computadores com acesso à internet para estudantes que precisarem de auxílio durante o processo de inscrição. Nesse caso, é necessário entrar em contato com a unidade de interesse para consultar os horários de atendimento.
Formação gratuita
Os cursos oferecidos pelas Etecs são gratuitos e abrangem diferentes áreas profissionais, permitindo que os estudantes tenham acesso a uma formação técnica e profissionalizante.
Além dos cursos técnicos, o processo seletivo também contempla modalidades de ensino Médio e Integrado, ampliando as possibilidades para estudantes que buscam formação acadêmica e profissional.